Tokyo

JAXA, X'teki hesabından yaptığı açıklamada, "Moon Sniper" takma isimli SLIM'in uzay yolculuğuna yönelik bilgileri güncelledi.

Üçüncü Ay gecesini de çalışır halde geçiren SLIM aracının, kontrol merkeziyle başarılı iletişimini sürdürdüğü ve Ay yüzeyinden görüntü almaya devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, "Gündüz ve gece ortamları nedeniyle bozulmanın ilerlediği ve SLIM'in durumunun izleneceği" bildirimi yapıldı.

Ay aracının, sıcaklıkların sıfırın altında 170 santigrat dereceye kadar düştüğü ve 15 güne kadar sürebilen Ay gecelerine dayanacak şekilde tasarlanmadığı biliniyor.

Japonya Ay'a yumuşak iniş yapan 5'inci ülke

Japonya, bu yıl 20 Ocak'ta Sovyetler Birliği, ABD, Çin ve Hindistan'dan sonra Ay'a yumuşak iniş yapma başarısını gösteren 5'inci ülke olmuştu.

SLIM'i taşıyan H2A roketi, eylül ayı sonunda güneybatıdaki Kagoşima'ya bağlı Tanegaşima Uzay Merkezi'nden uzaya gönderilmişti.

JAXA, SLIM aracının Ay'a "benzeri görülmemiş derecede yüksek hassasiyette bir iniş" yapmasının beklendiğini açıklamıştı.

Mitsubishi Electric üretimi 700 kilogram ağırlığındaki iniş aracı 2,4 metre yüksekliğe ve 2,7 metre genişliğe sahip.