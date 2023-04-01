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IMATECH Fuarı’nda uzmanlar, gelişmiş üretim ve teknolojileri hakkında konuştu

Makine ve üretim sektörlerini bir araya getiren IMATECH - Endüstriyel Üretim Teknolojileri Fuarı kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerde, uzman isimler gelişmiş üretim ve teknolojileri ile Türkiye’de bu alanlarda geliştirilen yeni projeler hakkında seminerler verdi.

01 Nisan 2023 Cumartesi 13:55
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IMATECH Fuarı’nda uzmanlar, gelişmiş üretim ve teknolojileri hakkında konuştu

İZMİR- İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ ve İzgi Fuarcılık iş birliği, 4M fuarcılık destekleriyle düzenlenen IMATECH - Endüstriyel Üretim Teknolojileri Fuarı, farklı seminerlere de ev sahipliği yaptı. Özellikle genç nesil tarafından ilgiyle takip edilen seminerlerin ilk konuğu, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki Eğitim Koordinatörü Hasan Burçin Menteş oldu. Menteş, GEBKİM – Kocaeli Gebze V (Kimya) İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin Avrupa Birliği projesi kapsamında yürütülen Mesleki Mükemmeliyet Merkezleri için Öğrenici Merkezli İleri (Gelişmiş) Üretim Platformu (LCAMP)  hakkında bilgi verdi. Hasan Burçin Menteş, Avrupa Birliği destekli ve çok ortaklı olan projenin, sadece öğrenciler için değil öğretmenlerin ve imalat sanayiinde, fabrikalarda, yeni teknolojilerin hayata geçmesi ve desteklenmesi için büyük önem taşıdığını söyledi. Menteş, Avrupa Birliği’ndeki endüstriyel üretim teknolojilerini, gelişmeleri ve trendleri takip edip bu doğrultuda meslek edindirmenin önemini vurgulayarak proje ile ilgili şunları dile getirdi:

“Nihai amaç, yüksek kaliteli mesleki beceriler sağlamak, girişimci faaliyetleri desteklemek, inovasyonu yaymak, şirketlere ve özellikle KOBİ’ler için bilgi ve inovasyon merkezleri olarak hareket etmektir. LCAMP konsorsiyumu, 9’u eğitim kurumu, 7’si sanayi şirketi ve 4’ü mesleki eğitim ve sanayi birliği olmak üzere 10 ülkeden 20 tam ortaktan oluşmakta. Konsorsiyum, ayrıca, 60 ortak tarafından da desteklenmekte.  Türkiye’de İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa Kocaeli, Konya, Gaziantep gibi şehirlerde bu platform sayesinde akıllı fabrika uygulamalarıyla ileri üretim teknolojilerini hayata geçiren fabrika sayısı hızla artmakta”

HABER. BURHAN AKDAĞ 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
IMATECH Fuarında
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