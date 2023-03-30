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KTÜ'lü Öğrencilerin Elektrikli Otonom Su Üstü Aracı Dünya İkincisi Seçildi

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Ortahisar Creatiny RoboTeam takımı, "13. RoboBoat 2023 Elektrikli Otonom Su Üstü Araç Yarışması"nda dünya ikincisi oldu.

30 Mart 2023 Perşembe 17:44
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KTÜ'lü Öğrencilerin Elektrikli Otonom Su Üstü Aracı Dünya İkincisi Seçildi

TRABZON AA- Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ABD'de 22-28 Mart'ta 28 takımın katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda, mühendislik açısından dizayn, mekanik, yazılım ve elektronik alanlarında oluşturulan en iyi otonom su üstü araçları derece alabilmek için yarıştı.

KTÜ-Ortahisar Creatiny RoboTeam takımı, 11 öğrenci ile danışman Dr. Öğretim Üyesi Rafet Çağrı Öztürk tarafından yarışma için gerekli teçhizat ve donanımı üzerinde barındırabilecek şekilde katamaran gövde formunda tasarlanan araçla ikinciliği elde etti.

Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı ise sosyal medya hesabından, "KTÜ ve Türkiye sizinle gurur duyuyor. Tebrikler gençler." paylaşımında bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
KTÜElektrikli Otonom Su Üstü Arac
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