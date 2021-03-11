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Valorant, Red Bull Campus Clutch ile üniversite öğrencilerini dünya sahnesine taşıyor

Dünya çapında yaklaşık 18 milyon oyuncu tarafından oynanan Valorant, Red Bull Campus Clutch ile üniversite öğrencilerini dünya arenasına taşıyor.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
11 Mart 2021 Perşembe 14:14
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Valorant, Red Bull Campus Clutch ile üniversite öğrencilerini dünya sahnesine taşıyor

İSTANBUL - 2020 yılında piyasaya girdikten sonra oyun dünyasının en çok ilgi çeken oyunu haline gelen Valorant’ın dünyadaki ilk ve en büyük üniversiteler arası global turnuvası Red Bull Campus Clutch başlıyor. Kayıtlar devam eden turnuva, üniversitelilere, okulunu ve ülkesini dünya çapında temsil etme fırsatı veriyor.
 

Türkiye’deki 80 üniversitede oluşturulan 5’er kişilik takımların, 22 Mart’ta başlayacak elemelerde, Red Bull Campus Clutch’ın önce Türkiye sonra da Dünya Finali’ne katılmak için mücadele edeceği belirtilen açıklamada, “Türkiye elemelerinin 14 Mayıs’a kadar süreceği Red Bull Campus Clutch’ın finali 22 Mayıs’ta gerçekleşecek. Elemeler tek oyun, final en iyi 3 oyun üzerinden oynanacak. Şampiyon olan takım, 18-20 Haziran tarihleri arasında İspanya’da düzenlenecek ve 53 ülke temsilcisinin yer alacağı Dünya Finali’ne katılacak. Mutlu sona ulaşan takım 20 bin Euro’luk ödülü kazanacak. Ayrıca Valorant Masters’ta mücadele eden dünyanın en iyi oyuncuları ile de tanışma şansına sahip olacak.
 

“Dünya çapında yaklaşık 18 milyon oyuncu tarafından oynanan oyun, aynı zamanda rekorların oyunu olarak da biliniyor. 5’er kişiden oluşan takımların karşı karşıya geldiği oyunda, bir maç 25 tur üzerinden kurgulanıyor. Valorant, dünyanın en iyi oyuncularını ve yayıncılarını buluşturan Twitch platformu üzerinden ‘Tek oyunun bir günde izlenme rekoru’nu 34 milyon izlenmeyle elinde tutuyor. En çok oynanan oyun olma yolundaki gelişimini de sürdürüyor. Dünyanın en önemli Valorant turnuvalarından biri olan Red Bull Campus Clutch ise üniversite öğrencilerini bir araya getiren ilk Valorant turnuvası olma özelliği taşıyor” denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ValorantRed Bull Campus Clutchüniversite
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