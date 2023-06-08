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Ödüllü Yazar ve Şair Betül FIRAT ödüllerine bir yenisini daha ekledi. FIRAT Edebiyat Dünyasında Bir Başarı Öyküsü Olarak Anılmakta.



Son zamanlarda adından çokça söz ettiren ödüllü yazar Betül FIRAT, sanat alanında iki ödüle daha layık görüldü. Uluslararası Bayburtlu Sanatçılar Derneği tarafından “Bir Başarı Öyküsü” ödülüne layık görüldü. Diğer yandan kısa süreliğine Efsane Yönetmen Mehmet Ali Gündoğdu’dan oyunculuk eğitimi aldığı bilinen FIRAT, 50. Yıl Onur Ödülleri’nde “Oyuncu” ödülüne layık görüldü. Fırat, ayrıca oyunculuk teklifi aldığını ama eserleri ve yazarlıgıyla ön planda olmak istediği için daha sonra değerlendireceğini belirtti.





Ödüllü yazar Betül FIRAT; “Ödüle layık görülmek çok güzel bir duygu. Yaptığınız çalışmaların ses getirdiğini ve alandaki başarınızın takdir edilmesi onur verici. Bu tarz ödüller de motivasyonun artması için teşvik edici oluyor. Oyunculuk teklifini belki ileriki süreçte değerlendirebilirim. Şimdilik yazarlığım ve eserlerimle meşgul olmak istiyorum. Yeni projelerim için çalışmalara başladım. Okurlarımızın güzel tepkileri ve yeni eser talepleri beni mutlu ediyor. Umarım eserlerimle daha çok okura dokunabilirim.” dedi.



Betül FIRAT 2020 yılında ilk kitabı “Mavinin Fecri” ile okuyucu ile buluşmuştu. 2021 yılında ise “Mihrinin Hicranı” isimli şiir kitabı ile okuyucuların kısa sürede takdirini toplamayı başardı. Edebiyat alanında sürekli çalışan, kendini geliştiren FIRAT 2022 yılı içerisinde “Heybemden Dökülen Öyküler” isimli öykü kitabı ve “Siyah Şapkalı Adam” isimli polisiye roman kitabı ile tekrar okuyucularıyla buluştu. 2022’nin sonunda da “Derin Mevzu Konuşacaklarımız Var” ve çocuk romanı olan “Kayıp Lapis Lazuli” ile okuyucunun karşısına çıktı. 2023 yılında 7. Kitabı olan “Öykü Muhiti” öykü kitabıyla okurlarının takdirini topladı. FIRAT'ın kitapları ortaokuldan itibaren tüm öğrencilere, gençlere ve kitapseverlere hitap ediyor.



Kitaplarının yoğun ilgi görmesinden dolayı sevinçli olduğunu vurgulayan FIRAT; "Günümüzde çok güzel bir okur kitlesi bulunmakta. Her okuduğunu ayrı ayrı değerlendirip irdeleyen okurların eserlerime yoğun ilgi göstermeleri ve beğenmeleri yönünde geri dönüş sağlamaları paha biçilemez bir duygu. Şu anda üzerinde çalıştığım macera, polisiye ve mistik romanlarımın hazırlıkları sürüyor. Onları da zamanla okurla buluşturmaya çalışıyorum.” şeklinde konuştu.

Kısa zamanda yedi kitaba birden imza atan FIRAT, aynı zamanda köşe yazarlığına da devam ediyor. Bir yandan da güfte yazarlığı yaparak güftelerini besteletiyor ve Youtube kanalında yayınlıyor. Sanat alanında çok yönlü olan Ödüllü Yazar ve Şair Betül FIRAT’ın gerekse aldığı ödüller gerekse eserleri büyük ilgi topladı. Giderek büyük bir okuyucu kitlesine ulaşan Fırat, yeni projelerle edebiyata katkı sunmaya devam etmek istediğini bildirdi.





Yazar ve Şair Betül FIRAT Kimdir?



13 Ekim 1984 yılında Amasya İli Taşova İlçesi doğdu. Liseyi Diyarbakır İlinde Diyarbakır Anadolu Öğretmen Lisesi’nde tamamladı. 2010 yılında lisansını Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde, 2018 yılında da Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde yüksek lisansını tamamladı. 2012 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde Samsun’da başladığı ziraat mühendisliği görevine halen Ankara’da devam etmektedir. %40 bedensel engellidir.

Göl Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisinde hem Kültür Kurulunda yer almakta hem de dergide köşe yazarlığı yapmaktadır. Çeşitli web gazeteleri ve web edebiyat sayfalarında köşe yazarlığına devam etmektedir. Sosyal Medyada ‘Paradoks Okur Yazar’ olarak bilinen yazar çeşitli platformlarda kitap tanıtımları yapmaktadır. Aynı zamanda Yazar Betül Fırat Youtube kanalında şiirleri seslendirilmekte ve şiirlerini besteleterek yayınlamaktadır. 'Edebiyat Sanat Meltemi' Web sayfası Genel Yayın Yönetmenliğini ve yazarlığı da yapmaktadır. Ankara Kültür Sanat ve Edebiyat Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Yazşader’in Yenimahalle Temsilcisi ve Yazarlar Birliği Ankara Şubesi üyesidir.



Betül Fırat'ın Eserleri:



Mavinin Fecri (Deneme Kitabı, 2020)

Mihrinin Hicranı (Şiir Kitabı, 2021)

Heybemden Dökülen Öyküler (Öykü Kitabı, 2022)

Siyah Şapkalı Adam (Polisiye Roman, 2022)

Derin Mevzu Konuşacaklarımız Var (Deneme, 2022)

Kayıp Lapis Lazuli (Çocuk Romanı, 2023)

Öykü Muhiti (Öykü Kitabı, 2023)



Katıldığı Antolojiler:

Sisli Gece ( Antoloji kitabı, 2022)

Yürekten Kaleme Öykü Senfonisi (Antoloji kitabında derleyen ve yazar, 2022 )

Yürekten Kaleme Şiir Senfonisi (Antoloji Kitabında derleyen ve şair, 2022)

Şah-ı Şiirler 5 (Antoloji, 2022)

Edebiyat Yolculuğu (Antoloji, 2022)

Edebiyat Bahçesi (Antoloji, 2023

Yaşam Ezgileri (Antoloji, 2023)

Cumhuriyetin 100. Yılında İz Bırakan Kalemler Antolojisi (Antoloji kitabında derleyen ve yazar, 2023)

Hemera (Antoloji, 2023)





Bestelenen Şiiri:

Kimine Sevdadır, Kimine Cezadır. (Bestelenen Şiiri, 2021)

Yalan mı? (Bestelenen Şiiri, 2022)

Bendim Ben (Bestelenen Şiiri, 2023)

Gönlüm (Bestelenen Şiiri, 2023)

Alnımın Yazısı (Bestelenen Şiiri, 2023)

Gurbetimsin (Bestelenen Şiiri,2023)



Aldığı Ödüller:

2022 Altın Kalemler Mansiyon Ödülü (Şanlı Bayrağım)

Yılın En Başarılı Fark Yaratan Yazar Ödülü, 3. Kariyer Gümüş

Ödülleri, 2022 By Medya Protokol

Yılın En Başarılı Yazarı Ödülü, Kristal Çam Ödülleri, 2022

Kristal Çam Ödülleri Yönetim Gurubu

Bir Başarı Öyküsü, 4. Uluslararası Türkiye Şair Zihni Kariyer Ödülleri, 2023

Uluslararası Bayburtlu Sanatçılar Derneği

Oyuncu, Yönetmen Mehmet Ali Gündoğdu’nun 50. Yıl Onur Ödülü, 2023, Nupel Yapım





Plaket:

2022 Ferhat ve Şirin Öykü Yarışması Jüri Başkanlığı



Genel Yayın Yönetmeni Olduğu Platform;

Edebiyat Sanat Meltemi