BIRLEŞMIŞ MILLETLER (AA) - BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmeleri aktardı.

Gazze'deki hükümet: Gazze Şeridi'ne 15 Ekim'de sadece 480 yardım tırı girdi

İsrail'in ateşkesten bu yana Gazze'de düzenlediği saldırılarda 23 kişi hayatını kaybetti

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) son raporuna atıfta bulunan Dujaric, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için kullanılan Refah Sınır Kapısı'nın daha doğrudan erişime açılana kadar, Mısır'dan gelen yardımların uzun bir rotadan geçerek İsrail'in Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nda 'incelemeye tabi tutulmak durumunda kalacağını' belirtti.

Dujaric, 'Bay Fletcher (BM Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher), büyük çaplı bir müdahaleye olanak sağlamak ve sahadaki durumu tersine çevirmeye başlamak için tüm geçişlerin açılması gerektiğini vurguladı.' dedi.

BM kuruluşlarının ve insani yardım ekiplerinin, bu ana hazırlık yaptığını aktaran Dujarric, Gazze halkının ihtiyaç duyduğu 'büyük miktarda yardımı' ulaştırmak için yeterli erişime ihtiyaç duyulduğuna dikkati çekti.

'İsrail makamları, şu anda birçok uluslararası STK'ye vize vermiyor'

Dujarric, uluslararası insani yardım topluluklarının varlığı ve katılımı olmadan Gazze'ye gerekli ölçekte hizmet verilemeyeceğine işaret ederek, 'İsrail makamları, şu anda birçok uluslararası STK'ye vize ve birçoğuna Gazze'ye yardım gönderme yetkisi vermiyor.' dedi.

Gazze'deki insani yardım ekiplerinin, devam eden ateşkesin kendilerine sunduğu 'fırsatlardan en iyi şekilde yararlanmaya' devam ettiğini söyleyen Dujarric, Gazze'nin kuzeyine giden yolların temizlendiğini, bu yolların yakında yeniden ulaşıma açılabileceğini ve yardımların kuzey bölgelerine ulaştırılabileceğini aktardı.

Dujarric, 'Gazze'de, başlıca insani önceliklerin, suya erişimin yanı sıra gıda, barınak ve enkazın kaldırılmasıydı.' diyerek, bölgedeki Filistinlilerin bir kısmının çadırda kaldığını, hala oturulabilir durumda evleri olanların ise molozları temizlemeye ve çevre temizliği yapmaya başladığını kaydetti.

Bir soru üzerine, İsrail'in, Filistinli esirlere işkence yaptığına dair delillerle ilgili raporları 'son derece endişe verici' bulduklarına dikkati çeken Dujarric, 'Bu çatışma sırasında gördüğümüz tüm uluslararası hukuk ihlalleri için hesap sorulması gerekecek.' dedi.

Muhabir: Mücahit Oktay