Haber: Beyza Betül Cihan
Bolu'nun Yeniçağa ilçesi, Kındıra köyü mevkisindeki ormanlık alanda meydana gelen kaza sonucu bir traktör devrildi. Kesim işi yapan V.Ö. kullanndığı traktörün devrilmesi sonucu sıkıştığı yerden çıkarılması için sağlık ve jandarma ekipleri seferber oldu.
Olay, Yeniçağa ilçesinin Kındıra köyü mevkisinde meydana geldi. Ormanlık alan kesim işi yapan V.Ö.'nün kullandığı traktör, henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi. Traktörün devrilmesi sonucu Sürücü V.Ö. araç altında sıkıştı.
Diğer orman işçileri, durumu fark ederek hemen sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, traktörün altında kaldığı yerden çıkarmak için ekiplerin yaklaşık 1,5 saat süren titiz çalışması sonucu kurtarıldı.