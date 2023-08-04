Haber: Beyza Betül Cihan

Bolu'nun Yeniçağa ilçesi, Kındıra köyü mevkisindeki ormanlık alanda meydana gelen kaza sonucu bir traktör devrildi. Kesim işi yapan V.Ö. kullanndığı traktörün devrilmesi sonucu sıkıştığı yerden çıkarılması için sağlık ve jandarma ekipleri seferber oldu.

Olay, Yeniçağa ilçesinin Kındıra köyü mevkisinde meydana geldi. Ormanlık alan kesim işi yapan V.Ö.'nün kullandığı traktör, henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi. Traktörün devrilmesi sonucu Sürücü V.Ö. araç altında sıkıştı.