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Osman K. olayın ardından kasasından bir miktar paranın çalındığını tespit ederek polise başvurdu.

Dükkanın açık ve boş olmasını fırsat bilen hırsız , kasayı açarak para almaya çalıştığı sırada dükkan sahibine yakalandı.Osman K. elinde börek dolu tepsiyle hırsızlık şüphelisine vurmaya başladı. Dükkan sahibi böreklerin dağılması sonrası elindeki boş tepsiyle şüpheliyi dükkandan kaçana dek vurmaya devam etti.

Kazımiye Mahallesi'ndeki börekçi dükkanını açan Osman K. tezgaha börek çıkarmak için dükkanın mutfak bölümüne geçti.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki börekçi, iş yerine girip kasasından para çalmaya çalışırken suç üstü yakaladığı hırsızı tepsisiyle kovaladı.

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