İSTANBUL (AA) - Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından düzenlenen 9. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül ve TSPB Yönetim Kurulu Başkanı Pamir Karagöz'ün katılımıyla başladı.

Açılışta konuşan Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Borsa İstanbul Grubu olarak şirketlerin büyümelerine katkı sağlamak ve yatırımcılara etkin bir piyasa sunmak amacıyla paydaşlarla çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

BIST Teknoloji Sistemi ile kesintisiz hizmet sunmayı sürdürdüklerini vurgulayan Ergun, BIST Teknoloji Akademisi ile sektöre nitelikli insan kaynağı yetiştirdiklerini belirtti.

Ergun, 'Yüksek standartlarda kurduğumuz yeni veri merkezimizi gelecek senenin başında devralacağız. Böylece siz değerli aracı kurumlarımızın tüm taleplerini fazlasıyla karşılayacağız.' diye konuştu.

Operasyonlarda yapay zekanın kullanım alanını genişlettiklerini aktaran Ergun, gelecek dönem çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

'Kendi teknolojisini üreten, ürettiği teknolojiyi ihraç eden bir borsayız.' diyen Ergun, bu kapsamda daha önce Orta Doğu ile başlattıkları teknoloji ihracatına bu yıl da Orta Asya ile devam ettiklerini ifade etti.

Ergun, borsada takas süresinin kısaltılması yönündeki çalışmalara da değinerek, 'T+2'den T+1'e kısaltılması hazırlıkları kapsamında duyurduğumuz takvime uyum sağlamada siz değerli aracı kurumlarımızdan gerekli olan, yapılması gereken işlemlerin yapılması konusundaki beklentilerimizi önemle vurgulamak istiyorum.' şeklinde konuştu.

Deprem hazırlıkları kapsamında ise aracı kurumların Borsa İstanbul'un Ankara'daki yedek veri merkezine olan bağlantılarını test etmelerini çok önemsediklerinin altını çizen Ergun, şunları kaydetti:

'Katılım finansı ve sürdürebilirlik alanındaki endekslerimizin çeşitliliğini artırdık. Böylece siz değerli aracı kurumlarımızın endekslerimizin üzerine daha fazla fon kurabileceği bir zemin oluşturduk. Ayrıca girişim sermayesi pazarımızı sizler için aktif hale getirdik. Türkiye Yüzyılı vizyonunda İstanbul'un uluslararası finans merkezi olması hedefine bağlı kalarak çalışmalarımıza devam edeceğiz.'

'Gençlerin ve kadınların sermaye piyasalarına olan ilgisi dikkat çekici biçimde arttı'

TSPB Yönetim Kurulu Başkanı Pamir Karagöz ise etkileşimin, insanlık tarihindeki ilerlemenin, değişimin ve dönüşümün merkezinde yer alan kavramlardan olduğuna dikkati çekerek, birlik olarak, bu yılki kongrenin ana temasını 'etkileşim' olarak belirlediklerini söyledi.

Son yıllarda sermaye piyasalarına olan yönelimin arttığına değinen Karagöz, 2019'da 1,2 milyon olan yerli bireysel pay senedi yatırımcı sayısının, ekim itibarıyla 6,5 milyon olduğunu, yatırım fonları ve diğer araçları da ekleyince toplam 10,5 milyon seviyesine ulaştığını kaydetti.

Karagöz, son yıllarda gençlerin ve kadınların sermaye piyasalarına olan ilgisinin dikkat çekici biçimde arttığına işaret ederek, '2024'te yerli bireysel pay senedi yatırımcılarının yüzde 35'ini kadınlar ve yüzde 48'ini 40 yaş altı yatırımcılar oluşturmaktadır.' dedi.

Bu gelişmeleri, sermaye piyasasının geleceği açısından son derece umut verici bulduğunu ifade eden Karagöz, şu değerlendirmeleri yaptı:

'Portföy yönetim şirketlerince yönetilen fonların çeşitliliği artarken, yatırımcı sayısı 2025 Ekim itibarıyla 5,6 milyona ve toplam portföy büyüklüğü 9,7 trilyon liraya ulaştı. Bu tablo, yatırımcıların değişen piyasa koşullarına uyum sağlama konusunda yatırım fonlarını güvenilir bir alternatif olarak gördüklerini gösteriyor.'

'Bireysel yatırımcı sayısı yüksek olsa da ülkemizde uzun vadeli tasarruf ve yatırım anlayışı oturmamış durumda'

Pamir Karagöz, sermaye piyasasının yakaladığı büyüme ivmesinin güçlü ve sürdürülebilir şekilde devam edebilmesi için, pay piyasası ve yatırım fonlarını destekleyecek ve yatırımcıları teşvik edecek yaklaşımın sürdürülmesinin sektör ve Türkiye adına büyük önem taşıdığını düşündüklerini ifade etti.

Karagöz, bireysel yatırımcılardaki kısa vadeli kazanç anlayışına dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Bireysel yatırımcı sayısı yüksek olsa da ülkemizde uzun vadeli tasarruf ve yatırım anlayışı oturmamış durumda. 2024'te borsa şirketlerini elde tutma süresi yerli yatırımcılarda sadece 51 gün. Maalesef, yatırımcıların hala kısa vadeli kazanç motivasyonuyla şirketlere ortak olduğu bir dönemdeyiz. Bu yaklaşımı değiştirmek için yatırımcıları uzun vadeli yatırımlara yönlendirecek teşvik edici mekanizmaların geliştirilmesi ve finansal okuryazarlığın artırılmasının önemli olduğunu düşünüyoruz.'

Sermaye piyasalarına yabancı yatırımcıların katılımının önemini vurgulayan Karagöz, 'Yabancı yatırımcıların pay senedi varlıkları son dönemde yeniden artarak toplam pay senedi varlıklara oranı yüzde 37,5 oldu. 2023 ortasında 22 milyar dolara kadar inmiş olan yabancı yatırımcıların pay senetlerine yaptığı portföy yatırımları Ekim 2025 ortasında 31 milyar dolar seviyesine ulaştı.' diye konuştu.

Karagöz, şirketlerin sermaye piyasalarına ilgisinin de son yıllarda rekor düzeyde arttığını anlatarak, '2021'den bugüne 194 şirket halka arz yöntemiyle piyasalarımızdan 10 milyar doların üzerinde kaynak sağladı. Ayrıca, reel sektör şirketlerimiz borçlanma aracı ihracıyla da sermaye piyasalarımızdan fon sağlamaktadır.' bilgisini verdi.

Geleceği sürdürülebilir kılmanın anahtarının, sosyal ve cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında yattığını belirten Karagöz, kadınların iş hayatına daha çok katılımını sağlamanın yanında karar alma süreçlerinde de etkinliğinin artırılması gerektiğini kaydetti.

Borsa İstanbul halka açık şirketlerindeki kadın yönetim kurulu üyesi oranının 2012'de yüzde 11,5'ten 2024'te yüzde 19'a geldiğine dikkati çeken Karagöz, şöyle devam etti:

'Türkiye'de halka açık şirketlerimizin yüzde 35'inde hiç kadın yönetim kurulu üyesi bulunmuyor. Türkiye'de halka açık şirketlerde yönetim kurullarında kadın üye sayısının dünya standartlarına gelebilmesi için Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin Avrupa Birliği uygulamasına paralel olarak güncellenmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Finansal hizmetlerin dijitalleşmesi, algoritmik işlemler, makine öğrenimi, robo-danışmanlık ve yapay zeka kullanımının sermaye piyasalarında yaygınlaşması, blok zincir teknolojilerinin gelişmesi, yatırımcılar ve piyasamız için önemli fırsatlar sunuyor.'

