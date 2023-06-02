Ankara

AA muhabirinin, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun doğal gaz piyasası sektör raporlarından derlediği bilgilere göre, Türkiye, yılın ilk üç ayında yaklaşık 17 milyar 810 milyon metreküp doğal gaz tüketti.

Bu dönemde tüketilen doğal gazın yaklaşık 17 milyar 624 milyon metreküpü boru gazı, 86 milyon metreküpü LNG, 32 milyon metreküpü sıkıştırılmış doğal gaz (CNG), kalan kısmı ise oto LNG ve oto CNG oldu.

Doğal gazı ilk çeyrekte boru gazı olarak tüketen illerin başında yaklaşık 3 milyar 355 milyon metreküple İstanbul yer aldı. İstanbul'u 1,75 milyar metreküple Ankara, 1,16 milyar metreküple İzmir, 1 milyar metreküple Kocaeli, 995 milyon metreküple Bursa takip etti.

LNG tüketiminde ise yaklaşık 13,3 milyon metreküple Antalya ilk sırayı aldı. Antalya'yı 13,2 milyon metreküple İstanbul, 5 milyon metreküple Manisa, 3,8 milyon metreküple Ordu, 3,5 milyon metreküple Bolu izledi.

CNG kullanımında da yaklaşık 4,6 milyon metreküple Muğla ilk sırada. Bu şehri 2,2 milyon metreküple Denizli, 2,1 milyon metreküple Trabzon, 1,83 milyon metreküple Antalya, 1,82 milyon metreküple Balıkesir takip etti.

Boru gazı ve LNG'den farklı olarak CNG, otobüsler başta olmak üzere ulaşım araçlarında yakıt olarak da kullanılabiliyor.

AA