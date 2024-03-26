Ülke basınında yer alan haberlere göre, "Gabigol" olarak bilinen 27 yaşındaki forvet, 8 Nisan 2023'teki doping testine geç geldi ve talimatlara uymayı reddetti.

Yetkililere de saygısız hareketlerde bulunduğu belirtilen Barbosa, 8 Nisan 2023'ten itibaren geçerli olmak üzere 2 yıl men cezasına çarptırıldı.

Brezilyalı futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada suçsuz olduğunu savunarak, "Hiçbir zaman testleri engellemeye ya da hile yapmaya çalışmadım. Her zaman oyunun kurallarına uydum ve hiç yasaklı madde kullanmadım." ifadelerini kullandı.

Flamengo Kulübü de kararı şaşkınlıkla karşıladığını kaydederek, cezaya karşı Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) itirazda bulunacağını duyurdu.

Kariyerinde Santos, Inter ve Benfica formaları da giyen Barbosa, Brezilya Milli Takımı ile 18 maçta sahaya çıktı.