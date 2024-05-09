Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Cumhurbaşkanı Yardımcısı İliyana Yotova ve Başbakan Dimitar Glavçev, başkent Sofya'nın merkezindeki Meçhul Asker Anıtı’na çelenk koydu.

Radev, Yotova ve Glavçev, daha sonra Cumhurbaşkanlığı önünde Bulgaristan ve Avrupa Birliği (AB) bayraklarının göndere çekildiği törene katıldı.

AB’ye 2007 yılında katılan Bulgaristan’da AB Temsilciliği ve Sofya Belediyesinin organizasyonuyla başkentte akşam saatlerinde konser verilecek. Şehir merkezindeki Ulusal Sanat Galerisi’nin cephesinde “Senin Sesin, Senin Oyun” başlıklı üç boyutlu ışıklı gösteri de düzenlenecek.

“Ölümsüz Alay”

Öte yandan, ülkede geniş etkiye sahip Rus lobisi, 9 Mayıs İkinci Dünya Savaşı Sonu ve Zafer Bayramı'nı kutladı.

Rusya Federasyonu bayraklarını taşıyan kalabalık bir grup “Ölümsüz Alay” sloganıyla geleneksel yürüyüşün ardından şehir merkezinde yıkım çalışmaları süren Kızıl Ordu Anıtı bölgesine çelenk bıraktı.

Rusya’nın, Ukrayna’ya açtığı savaşın başında Bulgaristan’ı “dost olmayan ülke” ilan etmiş olması nedeniyle Sofya Belediyesi “Ölümsüz Alay”ın gösterisine izin vermemişti.

Belediye ayrıca, Bulgaristan’ı işgal ederek 1944 yılında zorla komünizm diktatörlüğünü getiren Kızıl Ordu’yu yücelten 36 metre yüksekliğindek anıt ve çevresindeki heykel kompozisyonların kaldırılma çalışmalarının süreceğini bildirmişti.

Bulgaristan’daki Rusya yanlısı solcu siyasetçilerin de katıldığı etkinlik olaysız sona erdi.