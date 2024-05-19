Amman

Başkent Amman'ı ziyaret eden Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile görüşmesinin ardından basın toplantısında konuşan Safedi, Gazze'de durumun henüz felaket olmayı sürdürdüğünü belirtti.

Safedi, UNRWA'nın rolünden vazgeçilemeyeceğini yada da ha başka bir kurumla değişiminin mümkün olmadığını vurguladı.

UNRWA'nın önemine işaret eden Safedi, "UNRWA'ya yönelik suçlamaların asılsız olduğu ortaya çıktı ve siyasi olarak UNRWA'ya yönelik suikast girişimi de başarısız oldu." şeklinde konuştu.

Basın toplantısında söz alan Lazzarini, Gazze'deki insani duruma ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Gazze Şeridi'ne yardımlar damla damla ulaşıyor, halkın yarısı yollarda ve göç etmeye mecbur. Yarım milyon insan da yıkık evlerde yaşıyor, Gazze Şeridi'nin kuzeyi ya da güneyinde insanların gidebileceği güvenli bir yer yok. UNRWA'nın 198 görevlisi savaş sırasında öldürüldü, 160 merkezimiz tamamen yıkıldı ya da kısmi olarak hasar gördü."