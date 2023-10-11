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Pençe Harekat bölgesinde yaralanan asker şehit oldu

Pençe Harekat bölgesinde yaralanan asker şehit oldu

Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, iş makineleriyle de yangını kontrol altına almak için bölgede gece gündüz çalışma yürüttü.

Isparta Orman Bölge Müdürlüğü nden alınan bilgiye göre, Ballık köyü sınırlarında yer alan, arazi yapısı sarp olması nedeniyle karadan ulaşmanın güç olduğu kanyondaki yangına 3 gün boyunca yer ekiplerinin yanı sıra gündüz saatlerinde havadan da müdahale edildi.

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