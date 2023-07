Bursa

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi ilçesi Akpınar Mahallesi sınırlarında kalan 1050 Konutlar Kentsel Dönüşüm Bölgesi'ndeki törende, artık belediye başkanlarının kentsel dönüşüm, dirençli şehirler ve iklim değişikliğini ana gündem olarak konuşmak zorunda olduğunu söyledi.

Kentsel dönüşümün, siyaseten getirisi olmayan bir konu olduğunu hatırlatan Aktaş, şöyle konuştu:

"Çünkü yıkmak çok kötü bir şey. Vatandaşlarda 'Ben para vermeyeyim, hatta üste para alayım, devlet yapsın' anlayışı var. O yüzden Bursa'da kentsel dönüşümü sadece Büyükşehir konuşuyor, Osmangazi konuşuyor, Yıldırım konuşuyor. Çünkü bizim bir derdimiz var. Bu bölge sakinleriyle defalarca bir araya geldik. Bazı hak sahipleriyle bakanlığa gittik, gerçekleşmedi. Konuyu tekrar ele aldık. Binaları yükseltmeden, gerçekten şehrin geleceğine dinamit koymadan bir dönüşüm planı hazırladık. Bu aşamaya geldik ve bu an benim için önemli. Bu aşamaya gelmek en zor kısmıydı, bundan sonra ne kadar hızlı ilerleyeceğini her birlikte göreceğiz."

Aktaş, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından herkesin kentsel dönüşümü konuştuğunu ancak bu konuda beklenen somut adımların atılmadığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Büyükşehir olarak 6 Şubat depremlerinin ardından vatandaşlara ücretsiz bina testi imkanı sunduk. Test sonucunda yıkım zorunluluğunun bile olmadığı uygulamaya sadece 640 bina müracaat etti. Bu çok acı bir şey. Arabamıza bir şey olsa, elbisemizin ütüsü bozulsa veya elbisemize yemek dökülse ortalığı ayağa kaldırıyoruz ama yaşadığımız binaları, eşimiz, çocuklarımız ve sevdiklerimizle beraberce hayat sürdüğümüz binalarda bu hassasiyeti göstermiyoruz. O yüzden şu anda burada atılan adım çok önemli ve değerli. Umarım güzel bir örnek olur ve kartopu misali büyüyerek devam eder. 2012 yılında başlayan, 11 yıllık bir hikayenin böylelikle sonlanıyor olması büyük mutluluk. Büyüyen, gelişen Bursa'yı hep beraber inşa etmek gibi bir zorunluluğumuz olduğu da hatırlatmak istiyorum. Bu güzel bir yıkım olacak inşallah. Hayırlı olsun."

Bölgedeki ilk kentsel dönüşüm hamlesine imza atan Bakyapı Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Bakgör de sektördeki tüm birikimlerini bu projede değerlendireceklerini aktardı.

Bütün liyakatini ve yeteneklerini burada sergilemeye gayret edeceklerini anlatan Bakgör, "Çok kısa bir sürede 20 ayı aşmayacak bir hedefle bölgede anlaşılan tüm binaların dönüşümünü gerçekleştireceğiz. Mahallenin bilinci bizi çok etkiledi. Çünkü bilinçli bir şekilde hareket edildi, kısa sürede sonuçları alındı. Bizim anlaştığımız 60 bina var yani 120 blok. 60 binanın tamamına yakınıyla protokolümüzü bitirdik. Yarısına yakını da 3 haftalık kısa bir sürede evlerini boşalttılar. Tam bir toplumsal uzlaşıyla, birlik, beraberlik ve kararlılıkla bir adım atmış olduk." dedi.

Törene katılan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile Akpınar Mahallesi Muhtarı Sevgi Gültekin de birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından yılların hayali olan 1050 konutlar dönüşümü, boşaltılan ilk binanın yıkımıyla resmen başladı.

1050 Konutlar Kentsel Dönüşüm Projesi

1050 Konutlar bölgesi, 2012'de Bakanlar Kurulu kararıyla kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilan edilmiş ve 2013'te Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan dönüşüm projesi bölge halkı tarafından kabul görmemişti. 2020 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının "zemin+5 kat" olarak tasarladığı ve o zaman için hak sahiplerine 130 bin lira borçlanmayla kira yardımlarını içeren teklif de vatandaşlar tarafından kabul edilmemişti.

Olası depremde yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olan binalarda dönüşümün bir an önce sağlanması için devreye giren Büyükşehir Belediyesi, tüm blokların kendi parselinde dönüşebileceği, "zemin+7 kat" olacak şekilde plan değişikliğine gitti. Verilen bu yeni imar hakkıyla her mülk sahibi bir müteahhitle anlaşma imkanına sahip olurken yapıların oturumları, mimarisi, silueti ve cepheleri gibi her türlü detay düşünülerek planlama yapıldı. Yeşil alanlar, okullar, camiler, sağlık tesisleri ve mevcut yollar da olduğu gibi korundu.

Hazırlanan planlar 1050 Konutlar'daki hak sahiplerine sunuldu. Anket çalışmasıyla 229 bloktaki 2 bin 290 hanenin yüzde 90'ına ulaşılırken ankete katılanların yüzde 96'sı plan değişikliğine olumlu görüş verdi. Plan değişikliğinin Büyükşehir Belediye Meclisinden oy birliğiyle geçmesinin ardından dönüşümün önündeki engeller kaldırıldı.

AA