Keskin, elektrikle veya pille çalışan, plak dinlemekte kullanılan pikabın nostaljik dünyasıyla 16 yaşındayken babası sayesinde tanıştı.

Pikap tamircisi olan babasını izleye izleye işin inceliklerini öğrenen Keskin yıllar içinde Türkiye'de az sayıdaki pikap tamircisinden biri oldu.

Ses kalitesi yüksek olan pikapları tamir eden Keskin nostaljik yaşamın müzikal anlamda önemli bir parçası olan bu cihazların ömrünü uzatıyor.

"Müthiş bir keyif"

Sayın Keskin, baba mesleğinden dolayı eski cihazların, pikap sistemlerinin içinde doğduğunu söyledi.

Bu işi 47 yıldır yaptığını ve hobi gibi gördüğünü dile getiren Keskin, "Türkiye'de eski pikapları tamir eden 7 kişiden biriyim. Yeni kuşaktan da bu cihazlarla ilgilenmek isteyenler var ama ne kadar ileriye gittiklerini bilmiyorum. Çıraklar ise pek meraklı değiller, keşke olsalar." dedi.

Keskin, pikapta plak çalarak müzik keyfi yaşamanın son dönemde yeniden rağbet görmeye başladığını ifade etti.

Pikaptan çıkan sesin kaliteli olduğunu vurgulayan Keskin şöyle konuştu:

"Bu eşsiz müzik deneyimi günümüzde yeniden popüler olmaya başladı. Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de vatandaşlar yeniden plak dinlemeye başladı. Tekrar plağa dönüş var çünkü plaktan doğal bir ses alıyorsunuz. Çok güzel bir hobi. Plağı alıyorsunuz, pikaba koyuyorsunuz dinlemeye başlıyorsunuz. Müthiş bir keyif."

AA