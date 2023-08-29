İstanbul

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Stadyumu'nda basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor. 

"Filenin Efeleri" İsrail'de parkeye çıkıyor "Filenin Efeleri" İsrail'de parkeye çıkıyor

Ahmet Nur Çebi, 'Kongreye saygım sonsuz, bir başkasının bana git demesiyle gitmeyeceğim. Sonuna kadar buradayım."