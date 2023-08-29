İstanbul
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Stadyumu'nda basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.
Ahmet Nur Çebi, 'Kongreye saygım sonsuz, bir başkasının bana git demesiyle gitmeyeceğim. Sonuna kadar buradayım."
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Stadyumu'nda basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.
Ahmet Nur Çebi, 'Kongreye saygım sonsuz, bir başkasının bana git demesiyle gitmeyeceğim. Sonuna kadar buradayım."
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