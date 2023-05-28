Ankara

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısı nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

Erdoğan'ın siyasetini kamu hizmetine bağlayan dünyadaki birkaç liderden biri olduğuna işaret eden Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın baskı altındaki Müslümanların güç sütunu ve onların vazgeçilmez hakları için coşkulu bir ses olduğunu belirtti.

Şerif, cumhurbaşkanlığı zaferinin ve AK Parti'nin milletvekilli seçimlerindeki zaferinin, Türk halkının Erdoğan'ın dinamik liderliğine olan güvenini yansıttığını ve bunun pek çok yönden önemli olduğunu kaydetti.

Pakistan ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin yukarı yönlü ilerlemeye devam edeceğine işaret eden Şerif, "İki halk arasındaki mükemmel kardeşlik doğrultusunda stratejik ortaklığımızı daha da derinleştirmek için (Erdoğan) onunla çalışmayı dört gözle bekliyorum." ifadelerine yer verdi.

Şerif, seçimdeki başarısı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Azerbaycan

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bu zaferi Türk halkının Erdoğan'ın politikalarına duyduğu güvenin göstergesi olarak değerlendirdiğini, Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin kapsamlı kalkınmasının ilerleyen yıllarda da devam edeceğinden emin olduğunu belirtti.

Aliyev, Erdoğan'a Türk milletinin refahı ve ülkenin kalkınması adına yürüttüğü faaliyetlerinde yeni başarılar diledi.

Erdoğan da tebrik için teşekkürlerini iletti, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü dolayısıyla Aliyev'i kutladı.

Aliyev, Erdoğan'ı Azerbaycan'a davet etti, Erdoğan da daveti memnuniyetle kabul etti.

İki ülke arasındaki dostane ve kardeşçe ilişkilerin her alanda başarıyla gelişmeye devam edeceğine olan güvenlerini bir kez daha dile getiren liderler, işbirliğine ilişkin konuları müzakere etti.

Macaristan

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Twitter'dan yaptığı İngilizce ve Türkçe paylaşımla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

"Tartışmasız seçim zaferinden ötürü tebrikler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan." ifadesini İngilizce yazan Orban, "Tebrikler Sayın Cumhurbaşkanı!" ifadesini de Türkçe paylaştı.

Libya

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı seçimi önde götürmesinden dolayı tebrik etti.

Libya Başbakanlığına ait resmi Facebook sayfası "Hukumetina"da yayımlanan tebrik mesajında Dibeybe, "Kardeşim Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı bir dönem daha Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazandığı için tebrik ediyorum. Türk halkı Erdoğan’a olan güveni ve projelerinin başarısını yeniledi." ifadelerini kullandı.

Muhalefete hitaben ise Dibeybe, "Kazanamasa bile siyasi ve demokratik sürece sahip çıktığı için Türk muhalefetini de selamlıyorum." ifadelerine yer verdi.

Katar

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini önde götürmesi nedeniyle tebrik etti.

Şeyh Temim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aziz kardeşim Recep Tayyip Erdoğan'ı zaferinden dolayı tebrik ederim. Sizlere yeni döneminizde başarılar dilerim. Bu dönemde kardeş Türk halkının gelişim ve refah emellerini gerçekleştirmenizi, ülkelerimizin güçlü ilişkilerini geliştirmeyi ve bu ilişkileri daha fazla kalkınmayla sonuçlandırmayı temenni ederim." ifadelerini kullandı.

KKTC

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Erdoğan için yayımladığı tebrik mesajında "Anavatanımız Türkiye’de 28 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimini kazanarak yeniden Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilmenizi kalpten tebrik ediyorum. 14 Mayıs seçiminde, liderliğinizdeki Cumhur İttifakı’nın Meclis’teki çoğunluğu sağlamasının ardından, Türk Halkı, zat-alinizi yeniden Cumhurbaşkanlığı görevine seçerek, liderliğinizde yürütülen çalışmalara duyduğu güveni bir kez daha göstermiş ve istikrar demiştir." ifadelerini kullandı.

Seçim sonuçlarının, Milli Kıbrıs davasını KKTC ile birlikte savunan Anavatan Türkiye'ye, KKTC'ye ve Türk dünyasına hayırlı olmasını dileyen Ertuğruloğlu, "Anavatanla ülkemiz arasında dayanışma ve işbirliğinin, liderliğinizde her alanda daha da ileriye götürüleceğine inancım tamdır. Yeni dönemde, genelde Anavatanımıza, özelde de sizlere yeni başarılar ve mutluluklar temenni ediyorum. Türkiye Yüzyılı hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Cezayir

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Türkiye’de düzenlenen ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimini önde götüren Cumhurbaşkanı Erdoğan için bir tebrik mesajı yayımladı.

Tebbun, “Sayın Cumhurbaşkanı ve Değerli Kardeşim” cümleleriyle başladığı mesajında, "Kardeş Türkiye halkının aziz şahsınıza olan güveninin tazelenmesini memnuniyet ve sevinçle karşılayarak, size kendi adıma ve Cezayir halkı adına tebriklerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yeni dönem cumhurbaşkanlığı sürecinde başarılar dileyen Tebbun, şöyle devam etti:

"Kardeş Türkiye Cumhuriyeti'nin başkanlığına yeni bir dönem için seçilmeniz, sürdürülebilir kalkınma yolunda ve ülke içinde, bölgesel ve uluslararası düzeyde büyük zorlukların üstesinden gelme yolundaki bilge liderliğiniz ve hikmetli politikanız dolayısıyla halkın etrafınızda kilitlenmesini yansıtıyor."

Tebbun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimi önde götürmesini Türkiye halkının yapılan hizmetleri itiraf ettiğinin bir göstergesi olarak değerlendirerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hitaben "Yeni dönemin, bu güveni pekiştirmenize ve her kademede elde edilen başarıları ve kazanımları çoğaltmanıza olanak sağlayacağına eminim." ifadelerine yer verdi.

Türkiye ile Cezayir arasında Mayıs 2022’de düzenlenen İşbirliği Yüksek Konseyi’ne atıfta bulunan Tebbun, "Bu fırsatı değerlendirerek, iki ülke arasında var olan seçkin ikili ilişkileri takdir etmek ve ikili ilişkileri en üst seviyelere taşımak amacıyla koordinasyon ve istişareyi sürekli olarak geliştirmek için birlikte çalışma konusundaki güçlü irademizi sizlere ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Tebbun, mesajına Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sağlık ve başarı dilekleriyle son verdi.

Özbekistan

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Anadolu Ajansı'nın açıkladığı verilere göre, sandıkların yüzde 99,82'sinin açılmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin 2. Turu'nda oyların yüzde 52,02'sini alırken Kemal Kılıçdaroğlu oyların yüzde 47,98'ini aldı.

Öte yandan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda kullanılan oyların yüzde 75,42'sinin sayıldığını, veri girişinin sürdüğünü bildirdi.

Veri girişlerinin siyasi partilerle anlık paylaşıldığını ifade eden Yener, "An itibarıyla yurt içinde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı yüzde 53,35, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 46,65." dedi.

AA