Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkenin ve milletin istikbali uğrunda verdiğimiz mücadeleye katılmak isteyen herkese, ortaklarımızın da rızası şartıyla Cumhur İttifakı'nın kapısı açıktır." dedi.

Erdoğan, "Bir süredir yürüttüğümüz yoğun hava operasyonlarını; daha da artırarak, terör örgütü mensuplarını her an, her yerde imha edeceğimizi göstererek sürdüreceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Gazze’ye yönelik orantısız ve her türlü ahlaki temelden yoksun saldırıları, dünya kamuoyu nezdinde İsrail’i hiç beklemediği ve istenmeyen konuma itebilir."

Erdoğan, "İsrail, devlet gibi değil örgüt gibi davranırsa, sonunda örgüt gibi muamele görmeye başlayacağını unutmamalıdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnsani yardımların kesilmesi gibi Filistin halkını topyekun cezalandırmayı amaçlayan fevri kararlardan herkes uzak durmalıdır." diye konuştu.

Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bölgemizi içine girdiği bu anafordan süratle çıkarmak için Türkiye olarak, arabuluculuk ve 'adaletli hakemlik' dahil üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız."