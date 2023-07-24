İSTANBUL AA- Canovate, ürünlerini, yarın başlayacak 16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2023) sergileyecek.

Canovate'den yapılan açıklamaya göre, Türk mühendisleri, savunma sanayide global çapta bir başarıya daha imza attı.

Canovate PanTher 3D Termal Optik Radarı, 360 derece 7/24, yerden ve gök kubbeden gelebilecek her türlü düşman ve tehditleri, görsel olarak algılayan ve denetleyen akıllı bir sistem. Yapay zeka, derin öğrenme ve gelişmiş görüntü analizine sahip olan Canovate PanTher 3D Termal Optik Radarı, gök kubbede güvenlik şemsiyesi oluşturarak karşı taraftan gelebilecek tehditleri insan, tank, uçak, drone gibi eşkal olarak gösteriyor.

Veri merkezleri ve fiber optik sistemlerini 80'den fazla ülkeye ihraç eden Canovate Group, 45 yıllık küresel tecrübesine paralel olarak savunma sanayide de inovatif ürünler ailesiyle IDEF'23'te gövde gösterisi yapacak. Geniş ürün ailesinin yanı sıra farklı teknolojilere sahip 3 termal optik radar sistemini geliştirerek üreten Canovate Group, bu sistemleri dünyada yapan 3 ülkeden biri olarak Türkiye'yi ve kendisini IDEF'23'te konumlandırıyor.

Telekomünikasyon, bilişim, savunma sanayi, iklimlendirme sistemlerinin de aralarında bulunduğu sektörlerde ileri teknoloji ürünleri üreten Canovate, veri merkezi (data center) ve fiber optik sistemlerindeki teknolojisi ve uçtan uca ürün portföyü açısından dünyanın ilk 10 global markası arasında yer alıyor.

"Üretmeye ve 4 kıtada 80’in üzerindeki ülkeye ihraç etmeye devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Canovate Group Yönetim Kurulu Başkanı Can Gür, küresel çapta elde ettikleri başarının altında AR-GE ve inovasyon odaklı olmalarının yer aldığını belirterek, "Çekmeköy'de 40 bin metrekareyi geçen kapalı alana sahip olan fabrikamızda, 100’ün üzerinde mühendisimiz ve 850'ü aşkın çalışanımız ile veri merkezleri, fiber optik sistemler, kargomatik, iklimlendirme sistemleri, savunma sanayi gibi birçok alanda küresel ölçekte inovatif ürünler geliştirmeye, üretmeye ve 4 kıtada 80’in üzerindeki ülkeye ihraç etmeye devam edeceğiz. Bugüne kadar AR-GE ve inovasyona 30 milyon doların üzerinde yatırım yaptık ve yapmayı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, Canovate Group'un, yapay zeka, derin öğrenme ve gelişmiş görüntü analizi kullanarak Canovate PanTher 3D Termal Optik Radarı, Canovate PanTher Termal Optik Radarı ve Canovate DeepWatcer Bispectral Termal Radar Sistemi olmak üzere 3 farklı termal optik radar olarak ürettiği ürün ailesinde şu ürünler yer alıyor:

"Canovate PanTher 3D Termal Optik Radarı: Kara, hava ve denizden gelebilecek her türlü düşman ve terörist tehditleri ve atakları, görsel olarak algılayarak denetleyen akıllı bir sistemdir.

Canovate PanTher Termal Optik Radarı: Karadan ve denizden gelebilecek her türlü tehdidi 360 derece, 7/24 algılıyor ve denetliyor. Sınırların ve kritik mekanların güvenliği sağlanıyor. Askeri ve sivil gemilere, denizdeki diğer savaş gemilerinden, İDA'lardan veya terörist ataklarından gelebilecek tehditleri algılayarak denetliyor. Cihaz tek başına otomatik olarak, 20 termal kameranın manuel olarak yaptığı işi yapıyor.

Canovate DeepWatcer Bispectral Termal Radarı: 360 derece, 7/24 olarak sınırların güvenliği, kritik mekanların güvenliği, boru hatlarının güvenliği, orman yangınlarını tespit, algılama ve denetleme görevlerini yapıyor. 20 kilometreye kadar güvenliğini sağlayan termal radar ve gündüz kamera sistemi olarak çalışıyor."

Canovete Group, 25-28 Temmuz'da TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde IDEF'23'ü ziyaret edenleri, 7. salon ve 721E numaralı standında ağırlayacak. Standında, karada, havada, denizde ve demir yollarında kullanılacak inovatif geniş ürün ailesi ile yer alacak şirketi projelerinde, üniversite-sanayi iş birliği çalışmaları da bulunuyor

Şirketin ürünleri şöyle sıralanıyor:

"Kara sistemleri: Şehirler için MOBESE kamera sistemleri, uçtan uca sınır güvenlik sistemleri, yeraltı ve yer üstü fiber optik güvenlik sensörleri, termal optik radar sistemleri.

Hava sistemleri: PIT kapakları, PCA üniteleri, uçak yer güç kaynakları.

Deniz sistemleri: Gemiler için optik termal radarları, asgari ve sivil gemiler için iklimlendirme sistemleri."