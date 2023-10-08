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Mücadele, Çaykur Rizespor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

56. dakikada Samsunspor gole çok yaklaştı. Fofana'nın ara pasında ceza yayı içerisinde Dimata'nın topuk pasında Holse'nin bekletmeden yerden şutunda, kaleci Gökhan Akkan sağına yatarak filelere gitmekte olan topu çelmeyi başardı.

45+1. dakikada ceza yayı üzerinde Dimata ile verkaç yapan Fofana'nın sert şutunda, sağına uzanan kaleci Gökhan Akkan, topu kornere çeldi.

22. dakikada Shelvey'in yaklaşık 30 metreden yerden sert şutunda, kaleci Okan Kocuk üzerine gelen topu kapanarak iki hamlede kontrol etmeyi başardı.

15. dakikada ceza yayı üzerindeki faul atışında, Zeki Yavru ile paslaşan Soner Aydoğdu'nun plase vuruşunda, top yan ağlarda kaldı.

Maçın 13. dakikasında, kaleci Okan Kocuk'un savunmanın arkasına uzun degajında, iyi hareketlenen Fofona yerde kaldı. VAR uyarısı ile pozisyonu inceleyen hakem Abdulkadir Bitigen, Mithat Pala'ya müdahalesi olduğu gerekçesi ile kırmızı kart gösterdi.

Çaykur Rizespor , Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Yılport Samsunspor'u konuk etti.

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