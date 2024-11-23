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75. dakikada konuk ekip öne geçti. Ani gelişen atakta soldan Akintola'nın arka direğe ortasında altı pas gerisinde topu kontrol eden Sowe'un vuruşunda top filelerle buluştu: 1-2.

55. dakikada Çaykur Rizespor beraberliği yakaladı. Akintola'nın sağdan etkili ortasına altı pasın solunda Verasanovic'in vuruşunda top filelere gitti: 1-1.

27. dakikada ikas Eyüpspor öne geçti. Savunmanın uzaklaştırmak istediği topun gelişine ceza sahası dışından Ahmed Kutucu'nun etkili vole vuruşunda Olawoyin'e de çarpan meşin yuvarlak, ağlarla buluştu: 1-0.

17. dakikada Ahmed Kutucu'nun pasında topla buluşan Umut Meraş'ın ceza sahası içi sol çaprazdan bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Grbic'ten oyun alanına döndü.

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