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Çaykur Rizespor 'da ülkesinin milli takım kampındaki Alikulov ile sakatlığı bulunan Sinan Osmanoğlu, kadroda yer alamayacak. Sakatlıktan çıkan ve takımla çalışmalara başlayan Macar stoper Attila Mocsi'nin ise kadroda yer alması bekleniyor.

Ligde son hafta deplasmanda Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Rize temsilcisi, 26 puanla 7. sırada bulunuyor.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Cihan Aydın yönetecek.

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