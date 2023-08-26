İstanbul
Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri 17 ve 68. dakikalarda Raheem Sterling ile 75. dakikada Nicolas Jackson kaydetti.
Chelsea, ligin üçüncü haftasında ilk galibiyetini elde ederken, konuk ekibin henüz puanı bulunmuyor.
AA
Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri 17 ve 68. dakikalarda Raheem Sterling ile 75. dakikada Nicolas Jackson kaydetti.
Chelsea, ligin üçüncü haftasında ilk galibiyetini elde ederken, konuk ekibin henüz puanı bulunmuyor.
AA
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|Takım
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|Takım
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|Takım
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|Takım
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