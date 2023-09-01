TBMM (AA) - Akay, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun, memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2024'ün ilk 6 ayı için yüzde 15, ikinci 6 ayı için yüzde 10, 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 6, ikinci 6 ayı için yüzde 5 zam yapılmasını kararlaştırdığını anımsattı.

Zam oranını eleştiren Akay, "Siz emeklimizin, memurumuzun açlık sınırının altında nasıl yaşadığını hiç mi görmüyorsunuz?" diye sordu.

Bu kararın kabul edilebilir olmadığını ifade eden Akay, emeklilerin durumunun vahim olduğunu dile getirdi.

Akay, en düşük emekli maaşının 7 bin 500 lira olduğunu anımsatarak şöyle konuştu:

"Açlık sınırının 13 bin, yoksulluk sınırının 39 bin lirayı geçtiği bir ortamda bu karar kabul edilebilir değil. Süratle en düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyine veya yoksulluk sınırının üstüne çıkarılması gerekir. Yerel seçimler geldiği için ocak ayı içerisinde emeklimizin, işçimizin, esnafımızın gözünü boyamak için toplu zam vermeye çalışacaklar. O zaman verebiliyorsunuz, şimdi neden vermiyorsunuz? Ne bekliyorsunuz? Çıkartın en az asgari ücret seviyesine, çıkartın 15 bin liraya."