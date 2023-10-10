CHP'den yapılan açıklamaya göre, Öztrak, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da gerçekleştirilen NATO Parlamenter Asamblesinin 69. Yıllık Toplantısı'nda, sosyalist grubun adayı olarak girdiği seçimde, Asamblenin Ekonomi ve Güvenlik Komitesi Başkanlığına seçildi.

Öztrak, daha önce 2014'te de bu göreve seçilmiş ve iki yıl boyunca görevde kalmıştı.

NATO Parlamenter Asamblesi, NATO'ya üye ülkelerin parlamentolarından gelen temsilcilerden oluşuyor, hazırladığı raporlarla üye ülkelerin hükümetlerine parlamentoları aracılığıyla politika tavsiyeleri sunuyor.