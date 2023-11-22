Haber: Mert Osman Erman

HRW, bu baskının, Çin'de İslam pratiğini sınırlamak amacıyla gerçekleştirilen "sistemli bir çaba"nın bir parçası olduğunu söylüyor.

Çin'de resmi olarak ateist olan ancak dini özgürlüğe izin verdiğini iddia eden ülkede yaklaşık 20 milyon Müslüman yaşıyor.

Ancak gözlemciler, son yıllarda örgütlü dinlere karşı artan bir baskı olduğunu belirtiyor ve Pekin'in daha büyük kontrol arayışında olduğunu söylüyor.

BBC, HRW raporu yayımlanmadan önce Çin'in dışişleri bakanlığı ve etnik işler komisyonu ile iletişime geçti.

HRW'nin Çin Direktörü Maya Wang, "Çin hükümetinin camileri kapatma, yok etme ve amaç dışı kullanma çabası, Çin'de İslam pratiğini sınırlamanın bir sistemli bir parçasıdır" dedi.

Rapor, Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang bölgesindeki Uygur Müslümanlarına yönelik sistemli insan hakları ihlallerine dair artan kanıtların ardından geliyor. Pekin, suçlamaları reddediyor.

Çin'in kuzeybatısındaki Ningxia bölgesindeki Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu Liaoqiao köyünde, HRW'ye göre altı camiden üçü kubbe ve minarelerinden yoksun bırakılmış durumda. Geri kalanlarının ana ibadet salonları yok edilmiş durumda.

HRW'nin elde ettiği uydu görüntüleri, Liaoqiao köyündeki bir camideki yuvarlak kubbenin Ekim 2018 ile Ocak 2020 arasında Çin tarzı bir pagoda ile değiştirildiğini gösteriyor.

Çinli Müslümanlar üzerine uzman olan Hannah Theaker, "2020'den bu yana Ningxia'da 1,300 cami kapatıldı veya dönüştürüldü. Bu sayı, bölgedeki toplam cami sayısının üçte birini temsil ediyor" diyor.

Çin'in lideri Xi Jinping liderliğindeki Komünist Parti, dini inançları politik ideolojisi ve Çin kültürü ile uyumlu hale getirme çabasında.

2018'de Çin Komünist Partisi'nin Merkez Komitesi, camilerin kontrolü ve birleştirilmesine atıfta bulunan bir belge yayımladı. Belge, devlet yönetimlerini "daha az yıkıp daha az inşa etmeye, genel sayıyı sıkıştırmaya çaba göstermeye" çağırdı.

Cami inşaatı, düzeni ve finansmanı belgeye göre "sıkı bir şekilde izlenmeli".

Bu baskı en uzun süreli ve şiddetli olarak Tibet ve Xinjiang'da olmuştur, ancak diğer bölgelere de yayılmıştır.

Çin'de iki büyük Müslüman etnik grup bulunmaktadır. Hui'ler, 8. yüzyılda Tang Hanedanı döneminde Çin'e gelen Müslümanlardan türemiştir. İkinci grup ise çoğunlukla Xinjiang'da yaşayan Uygurlar'dır. Bir bağımsız düşünce kuruluşu olan Avustralya Stratejik Politika Enstitüsü'nün bir raporuna göre, 2017'den bu yana Xinjiang'daki camilerin yaklaşık üçte ikisi zarar görmüş veya yıkılmış durumda.

"Genel olarak konuşmak gerekirse, Ningxia, 'Sinizasyon' politikasının uygulanmasına yönelik bir pilot bölge olmuştur ve bu nedenle yeniden yapılanmaların ve birleştirmelerin diğer illerden önce Ningxia'da başladığı görünüyor" diyen Dr. Theaker, Hui Müslümanları hakkında ABD'li akademisyen David Stroup ile bir rapor yazıyor.

"Sinizasyon", Xi'nin dini inançları Çin kültürü ve toplumunu yansıtacak şekilde dönüştürme çabalarını ifade eder.

Çin hükümeti, camilerin birleştirilmesinin - genellikle köylülerin yer değiştirmesi veya birleştirilmesi durumunda gerçekleştiğini iddia ediyor ve bunun Müslümanlar üzerindeki ekonomik yükü azaltmaya yardımcı olduğunu söylüyor, ancak bazı Hui Müslümanları bunun, sadakatlerini Parti'ye yönlendirmenin bir parçası olduğuna inanıyor.

Bazı yerleşimciler, bu "Sinizasyon" politikalarına karşı açıkça çıkmış olsalar da, dirençleri şimdiye kadar etkisiz olmuştur. Yıllar içinde, camilerin kapatılması veya yıkılması konusundaki otoritelerle çatışmalardan sonra birçok kişi hapse atılmış veya gözaltına alınmıştır.

Camilerden dışsal unsurları kaldırdıktan sonra yerel yönetimler, sonra da abdesthaneler ve vaiz kürsüler gibi dini faaliyetler için gerekli tesisleri kaldırır, ABD'li Hui aktivisti Ma Ju'nun ifadesine göre.

"Halkın [camilere gitmeyi bıraktığında otoriteler], bunu bir bahane olarak kullanır ve camileri kapatmak için bu şekilde hareket ederler" dediği HRW raporunda alıntılanmıştır.

HRW tarafından doğrulanan başka bir video, güney Ningxia'daki Liujiaguo camisinde iki minaresi ve bir kubbesinin kaldırılmasının ardından kısa bir süre içinde bir abdesthane salonunun yıkıldığını gösteriyor.

Ningxia ile sınır paylaşan Gansu eyaletinde yetkililer, periyodik duyurularla camilerin kapatıldığını, birleştirildiğini ve değiştirildiğini belirtti.

2018'de Linxia'da, eyaletin önceki adıyla "Küçük Mekke" olarak bilinen bir şehirde, yetkililer 16 yaşından küçük çocukların dini etkinliklere katılmasını veya bu alanda eğitim almasını yasakladı. Bir yerel televizyon istasyonunun 2019 raporuna göre, yetkililer, "özenli ideolojik eğitim ve rehberlik çalışmaları" sonrasında birkaç camiyi "iş alanları" ve "kültür merkezleri"ne dönüştürdü.

"Sinizasyon" kampanyalarından önce, Hui Müslümanlarının devletten birçok şekilde destek ve teşvik aldığını söyleyen Dr. Theaker, "Kampanya, Çin'de Müslüman olmanın mümkün olduğu alanı radikal bir şekilde daralttı ve devletin çok belirli bir vatanseverlik ve dini gözlem vizyonunu desteklemesinin ağırlığını taşıdı.

"Devletin derinlemesine İslamofobik yönelimini yansıtıyor, çünkü Müslümanları her şeyin üzerinde vatanseverlik göstermeye zorluyor ve 'yabancı' etkilerin herhangi bir işareti olarak tehdit olarak görüyor" dedi.

Elaine Pearson, İnsan Hakları İzleme'nin Asya direktörü, dünya genelindeki Arap ve Müslüman liderlerin "sorular sorması ve endişelerini dile getirmesi gerektiğini" söyledi.

Diğer etnik ve dini azınlıklar da hükümetin kampanyasından etkilenmiştir.

Örneğin, Pekin son aylarda resmi diplomatik belgelerde "Tibet" kelimesini "Xizang" ile değiştirdi. Yetkililer ayrıca kiliselerden haçları kaldırdı, papazları tutukladı ve İncilleri çevrimiçi mağazalardan kaldırdı.