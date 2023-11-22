Yerel ve sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde baskın ve saldırılar düzenledi.

İsrail güçleri, Tulkerim kentine düzenlediği baskınlarda Tulkerim Mülteci Kampı'na insansız hava araçları (İHA) ile saldırı gerçekleştirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Tulkerim'de 6 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada da İsrail güçlerinin, sağlık ekiplerinin Tulkerim Mülteci Kampı'na girişini engellediği, ambulans içindeki bir yaralıyı da gözaltına aldığı belirtildi.

Kalkilya'daki Derviş Nizal Devlet Hastanesi kaynakları ise Azun beldesinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu sırtından vurulan 30 yaşındaki Emir Abdurrahman Mecid'in hayatını kaybettiği bilgisini verdi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA da İsrail askerlerinin El Halil kentinde 2 Filistinliyi gözaltına aldığını duyurdu.

Beytüllahim yakınlarındaki Dehişe Mülteci Kampı'na da baskın düzenleyen İsrail askerleri, bazı Filistinlileri gözaltına aldı. Daha sonra baskın ve gözaltılara tepki gösteren bölge sakinleri ile İsrail güçleri arasında çatışma çıktı.