Beijing

Çin Ulusal Uzay İdaresinden (CNSA) yapılan açıklamada, "Çüeçiao-2" (Saksağan Köprüsü-2) uydusu, 112 saatlik yolcuğun ardından Ay'a 440 kilometre kala gerçekleştirdiği fren manevrasının ardından yörüngeye girdiği belirtildi.

Açıklamada, uydunun sonraki aşamada irtifa ve eğiminin ayarlanarak eliptik yörüngedeki planlanan konumuna yerleşeceği kaydedildi.

Çüeçiao-2 Uydusu, 20 Mart'ta Long March-8 taşıyıcı roketiyle, Haynan Adası'ndaki Vınçang Uzay Merkezi'nden fırlatılmıştı.

Çin Uzay Teknolojisi Akademisi (CAST) tarafından geliştirilen uydu, CAST2000 uydu platformunun iskeleti üzerine inşa edildi.

Yaklaşık 1,2 ton ağırlığındaki uydunun, biri Ay'daki keşif araçlarıyla iletişim, diğeri ise Dünya'ya veri aktarımı işlevini yerine getiren 4,2 ve 0,6 metre çaplarında iki parabolik anteni bulunuyor.

Ay keşif görevlerinde kullanılacak

Çüeçiao uydularının ilki, 2018'de Çin'in Ay'ın uzak yüzüne ilk yumuşak inişi yaptığı Çang'ı-4 görevinde kullanılmak üzere uzaya gönderilmişti.

Yeni fırlatılan uydunun, öncelikle bu yıl Ay'ın karanlık yüzünden kaya ve toprak örnekleri toplamak üzere gönderilmesi planlanan "Çang'ı 6" keşif aracının iletişimini sağlaması amaçlanıyor. Uydu, daha sonra diğer keşif görevlerinde de kullanılacak.

Çin, Ay'daki keşif faaliyetini gelecek yıllarda da sürdürmeyi planlıyor. Bu kapsamda, "Çang'ı 6"nın ardından, 2026'da Ay'ın güney kutbunda keşif yapmak üzere "Çang'ı 7", 2027'de doğal kaynak kapasitesini ve kullanılabilirliğini doğrulamak ve Ay yüzeyindeki uzay üssü inşası için testler yapmak üzere "Çang'ı 8" görevleri planlanıyor.

Ülke, 2030'larda Ay'a insanlı seferler düzenlemeyi, Uluslararası Ay Araştırma Üssü kurarak daha ileri keşif faaliyetlerine zemin hazırlamayı hedefliyor.