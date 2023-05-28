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158 ila 174 koltuk kapasiteli C919 uçaklarının standart uçuş menzilinin 4 bin 75 kilometre, maksimum uçuş menzilinin ise 5 bin 555 kilometre olduğu öğrenildi.

China Eastern Hava Yolları, C919 uçağının yarın itibarıyla Shanghai-Chengdu rotasında rutin olarak faaliyet göstermesini planlıyor.

İSTANBUL- China Eastern Hava Yolları'na ait MU9191 sefer sayılı C919 uçağı, bugün Shanghai Hongqiao Uluslararası Havalimanı’ndan Beijing Başkent Uluslararası Havalimanı’na gitmek üzere havalandı.

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