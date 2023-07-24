PEKİN- Ulusal Astronomi Gözlemleri’nden araştırmacı ve FAST’ın baş mühendisi Jiang Peng, "Üç ila beş yıl içinde bir dizi uluslararası alanda gelişmiş ve birinci sınıf fazlı dizi alıcı teknolojisi geliştirmeyi planlıyoruz” dedi.



Çinli bilim insanları, dünyanın en büyük tek çanak radyo teleskobu FAST’ın gökyüzü araştırma yetkinliğini arttırmak için yeni nesil fazlı dizi alıcı (a new-generation receiver of phased array) geliştiriyor. Böylece FAST’ın daha uzak ve daha sönük sinyalleri gözlemlemesi bekleniyor.



Guizhou eyaletinde bulunan Çin’in 500 Metre Açıklıklı Küresel Radyo Teleskopu (FAST), Ocak 2020’de resmen faaliyete geçti ve 31 Mart 2021’de dünya çapında kullanıma açıldı. En önemli görevlerinden biri pulsarları bulmak ve incelemek olan FAST, şimdiye kadar 800’den fazla yeni pulsar keşfetti. Çin Bilimler Akademisi’ne bağlı Ulusal Astronomi Gözlemlerinden araştırmacılar, 21 Haziran’da sonuçlarını bilim dergisi Nature’da yayımladıkları gözlemde, pulsarların karşılıklı yörünge hareketini 53,3 dakikada tamamladığını belirledi. Araştırmacılar, 'PSR J1953+1844' (M71E) adı verilen ikili pulsarın, bugüne dek gözlenen en hızlı yörünge dönüş hızına sahip olduğunu aktardı.



29 Haziran’da ise araştırmacılar, nano-hertz yer çekimi dalgalarının varlığına dair önemli kanıtlar buldu. İlgili araştırma, FAST ile gerçekleştirilen pulsar zamanlama gözlemleri üzerine kuruldu. Nano-hertz yer çekimi dalgalarının tespiti, frekansları son derece düşük olması, dalga periyodunun birkaç yıl sürmesi, dalga boylarının da birkaç ışık yılına ulaşması nedenleriyle zorlu bir süreci gerekli kılıyor. FAST’ın performansını daha da iyileştirmek için, yeni bir fazlı dizi alıcı geliştirme çalışmaları sürdürülüyor.



Yeni alıcının kurulumu ardından, gökyüzü araştırma verimliliğini artırmak için FAST'ın frekansını ve optik kapsamını yoğunlaştırması bekleniyor. Jiang Peng, “Üç ila beş yıl içinde bir dizi uluslararası alanda gelişmiş ve birinci sınıf fazlı dizi alıcı teknolojisi geliştirmeyi planlıyoruz. Frekans kapsamının üç ila beş kat artması ve optik kapsamın dört ila beş kat artması bekleniyor. Bu, FAST’ın gökyüzü araştırma verimliliğini önemli ölçüde artırabilir” dedi.



Jiang’a göre, daha yüksek frekans kapsamı, FAST’ın daha bilimsel hedefleri gözlemlemesini sağlayacak ve daha geniş bir optik kapsam, belirli bir alanı gözlemlemek için gereken süreyi kısaltacak.

HABER: TAYYİP SALİH YILMAZ