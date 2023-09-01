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Düzenlemeyle, yapay zeka modellerine dayalı uygulamaların piyasaya sürülmeden önce siber güvenlik denetiminden geçirilmesi şartı getirilmiş ve geliştiricilerin hükümetin teknoloji ve veri paylaşımına ilişkin taleplerine uyması zorunlu kılınmıştı.

Şirketten yapılan açıklamada, yapay zeka modelinin Çinli düzenleyici kurumların onayıyla yaygın kullanıma sunulduğu kaydedildi.

Baidu Üst Yöneticisi (CEO) Robin Li, Ernie Bot'un kamuya açılmasının, gerçek dünyadaki insanlardan büyük ölçekte geri bildirime ulaşmaya olanak sağlayacağı ve bunun da yapay zeka modelinin daha fazla geliştirilmesine katkı yapacağını vurguladı.

Ernie Bot, gün içinde Apple Çin'deki iOS uygulama mağazasında en fazla indirilen uygulama olurken Baidu'nun Hong Kong Borsası'nda işlem gören hisseleri gün içinde yüzde 3 değer kazandı.

İlk kez mart ayında tanıtılan yapay zeka modeli , uygulamayla yaygın kullanıma açıldı.

PEKİN AA- Şirket, " Ernie Bot " mobil uygulamasını, internet sitesinde ve Çin'deki çevrim içi uygulama mağazalarında yayımladı.

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