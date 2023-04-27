KOCAELİ AA- TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'nde Çip Üretim Tesisi Yatırımı İmza ve "IDEA Incubation" Kuluçka Merkezi Açılış Töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katılımıyla gerçekleştirildi.

TÜBİTAK Başkanı Mandal, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 1983 yılından beri Yarı İletken Teknolojileri Araştırma Laboratuvarı (YİTAL) vasıtasıyla bu alanda yetkinliğinin olduğunu belirterek, 2010'lu yılların başından itibaren sınırlı da olsa savunma sanayi ihtiyaçlarını karşılayabilecek yetkinliğe ve altyapıya sahip olduklarını kaydetti.

Yetkinlik olmadan altyapıya sahip olmanın bir önemi olmadığını vurgulayan Mandal, bu konudaki girişimlere bugün bir yenisini eklediklerini dile getirdi.

Mandal, şu ana kadar ki yetkinliklerinin 250 nanometre boyutunda olduğunu aktararak, "Buradaki ihtiyaç noktası hem hassasiyet hem performans hem de üretim hızı noktasında daha farklı amaçlara yönelik sensörlerin geliştirilmesi. Bunu da Katar'daki Hamad Bin Khalifa Üniversitesiyle geliştiriyor olacağız." dedi.

Hem teknolojiye ortak sahip olma hem de insan kaynağı geliştirme boyutunda ortak bir girişimlerinin olacağını anlatan Mandal, şöyle devam etti:

"Bu şekilde önemli bir aşamaya geçmiş olacağız. Bunun devamında daha büyük bir yatırıma ihtiyaç olacak. Bunun için insan kaynağına ihtiyaç olacak. Bugün için 65 nanometrede kazanacağımız yetkinliğin, hem özgüvenimiz açısından hem de yatırımın gerçekleşmesi açısından önemli bir deneyim olacağı görüşündeyim. Türkiye'de TÜBİTAK'ın yetkinliği dahilindeki potansiyelimizi arttırıp ve özellikle insan kaynağı yetiştirme noktasında da önemli bir aşama olacak."

Mandal, tasarım noktasında da hem TÜBİTAK hem de yakın zamanda oluşan firmalarla birlikte ekosistemin çok iyi bir şekilde büyüdüğünü belirterek, "TEKNOFEST yarışmaları kapsamında ilk kez geçen sene çip tasarım yarışması başladı, mükemmel bir şekilde bunu gençlerimiz gerçekleştiriyor." ifadesini kullandı.

"80 girişime ev sahipliği yapacağız"

Bugün Türkiye'nin ilk teknoparklarından olan MARTEK'te IDEA Incubation Kuluçka Merkezi'nin de açılışını yaptıklarını belirten Mandal, MARTEK'teki firmaların birçok sektörde teknoloji geliştirme ve üretim yetkinliğine sahip olduğunu anlattı.

Burada özellikle teknoloji tabanlı girişimci ekosistemine katkıda bulanacaklarını dile getiren Mandal, "Hem ön kuluçka hem de şirketleşmiş girişimlerimizde birlikte 80 girişime ev sahipliği yapacağız. 1 yıl boyunca ücret almayacağız, yine yemek ve servis masrafları bizim tarafımızdan karşılanacak ve ücretsiz mentör hizmeti sunacağız." diye konuştu.