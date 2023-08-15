Çocuklarının sağlığına kavuşması için savaşın yaşandığı ülkelerinden çıkarak Aydın'ın Kuşadası ilçesine yerleşen Ukraynalı aile, sağlık durumu iyiye giden çocuklarıyla evlerine dönmek istiyor.

Ukrayna'nın Harkov şehrinde müzik öğretmenliği yapan Valeriia ve Oleksandr Kizka çiftinin 3 yaşındaki oğulları Matvii, "anal atrezi" (anüsün kapalı olması) adı verilen doğuştan gelen bağırsak rahatsızlığı nedeniyle ülkesinde ameliyat edildi. Bu süreçte Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle zor günler geçiren çift, oğullarının tedavisinin devam edebilmesi için ülke arayışına girdi.

Kuşadası Ukraynalılar Dayanışma Derneği ve hayırseverlerin organizasyonuyla ülkesinden özel izin alarak ayrılan çift, geçen yıl nisan ayında Kuşadası'nda bir otelde misafir edildi. Tatil sezonunun başlamasıyla ev kiralayan çiftin çocuklarına ilçedeki bir doktor tarafından ameliyat sonrası bakım ve ilaç tedavileri uygulanıyor.

Yaklaşık 1,5 yıldır Kuşadası'nda yaşayan aile, çevrim içi eğitimler vererek ve ilçedeki organizasyonlarda çello ve piyano çalarak geçimlerini sağlıyor. Oğulları Matvii'nin durumunun iyiye gitmesiyle sevinç yaşayan aile, savaşın bitmesini ve evlerine dönebilmeyi istiyor.

Oleksandr Kizka, Türkiye'ye geldiklerinde savaşın şokunda olduklarını, Türk halkının desteğiyle bunu atlattıklarını söyledi.

Aldıkları desteği hiçbir zaman unutmayacaklarını belirten Kizka, şöyle devam etti:

"Çocuğumuz hastaydı. İlk etapta çok zorlandık ve böyle bir destek olmasaydı gerçekten hayatımız burada kabusa dönebilirdi. Böyle duygusal insanlar olduğu için bizim hayatımız burada çok sakin geçiyor. Ukrayna'da çocuğum yeni ameliyat olduğu için takibi gerekiyordu. Tesadüfen bir doktor bulduk ve bize çok yardım etti. Kendisine minnettarız. Eğer o doktor olmasaydı belki de şehir değiştirecektik çünkü çocuğumuzun sağlığı bizim için çok önemli."

Giyimden gıdaya kadar Türk halkının yardımını fazlasıyla gördüklerini ifade eden Kizka, "Eşyaların hiçbirini biz satın almadık hepsini bize getirdiler, giysi bile getirdiler. Gıda ile yardım ediyorlar, çocuğumuza da yardım ediyorlar. Burada sosyal hayatın parçası gibi hissettik." dedi.

"Yaşadığım yere bombalar atıldığını duyuyoruz"

Valeriia Kizka da çocuğunun sağlığına kavuşması ve kendi yaşamlarını sürdürmek için hem uzaktan eğitim hem de zaman zaman sahne aldıklarını kaydetti.

Ülkesine dönmeyi çok istediğine dikkati çeken Kizka, "İş hayatımı, öğrencilerimi çok özledim. O yüzden dönmek istiyorum fakat yine de çok korkuyoruz. Bir öğrencimiz aradı 'sabah ders yapabilir miyiz?' dedi 'çünkü akşam tekrar bombalanacağız' dedi. Daha önce benim yaşadığım yere bombalar atıldığını duyuyoruz. Böyle olması durumunda geri dönemeyeceğiz." diye konuştu.

Kuşadası Ukraynalılar Dayanışma Derneği Başkanı Olena Burgac da çok sayıda kadın ve çocuğun savaştan kaçarak Kuşadası’na geldiğini, çocuklarının hastalığı nedeniyle Kizka ailesinin durumunun özel olduğunu belirterek, aileye destekte bulunmaya çalıştıklarını söyledi.

AA