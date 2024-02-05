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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü İskilip olan 3,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 13,75 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, AA muhabirine, deprem nedeniyle ilçe merkezi ve köylerde henüz olumsuz bir durum tespit edilmediğini, ekiplerin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Öte yandan deprem civar ilçe ve köylerde de hissedildi.

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Oğuzlar Kaymakamı Muhammed Turan da deprem nedeniyle ilçede sarsıntı yaşandığını, olumsuz bir durum meydana gelmediğini, devletin ilgili kurumlarının sahada bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA