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Karayolları ekiplerince yapılan incelemenin ardından yol, tek şeritten ulaşıma açıldı.

Toprak kaymasının diğer şeride sıçraması ihtimaline karşı yol bir süre ulaşıma kapatıldı.

Sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Dodurga ile İskilip ilçelerini birbirine bağlayan yolun 3. kilometresinde toprak kayması nedeniyle derin çatlaklar meydana geldi.

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