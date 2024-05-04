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Beşiktaş , yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Ligde dün oynanan Çaykur Rizespor müsabakasında forma giyen oyuncuların yenilenmeyle tamamladıkları idmanda diğer futbolcuların ısınma ve şut çalışması yaptığı aktarıldı. Antrenmanın, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışma yapıldığı belirtildi.

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