İstanbul
Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake de hazır bulundu.
Kaynak: AA
Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake de hazır bulundu.
Kaynak: AA
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