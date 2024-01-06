İstanbul

Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake de hazır bulundu.

Van Gölü kıyısındaki 1200 metrelik sahil yolu trafiğe açıldı Van Gölü kıyısındaki 1200 metrelik sahil yolu trafiğe açıldı

Kaynak: AA