Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan hayatını kaybetti Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan hayatını kaybetti
İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesinin (İSEDAK) 39. Bakanlar Oturumu Açılış Programı'na katıldı.

Kaynak: AA