Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'ne katılan Halbusi ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'ne katılan Halbusi ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.
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