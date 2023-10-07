AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'ne özel şarkı ve klip hazırlandı AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'ne özel şarkı ve klip hazırlandı
Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'ne katılan Halbusi ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.