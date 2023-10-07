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Cumhurbaşkanı Erdoğan , Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'ne katılan Halbusi ve beraberindeki heyeti kabul etti.

AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'ne özel şarkı ve klip hazırlandı

AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'ne özel şarkı ve klip hazırlandı

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