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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı öncesinde Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüşmesi bekleniyor.

Erdoğan, görüşmenin ardından, Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Altıncı Toplantısı'nın gerçekleşeceği Karmelita Manastırı'na hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan , Macaristan Cumhurbaşkanı Novak ile Sandor Sarayı'ndaki Neptün Havuzu'na "anı parası" attı. Erdoğan, daha sonra Macaristan Cumhurbaşkanlığının özel defterini imzaladı.

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