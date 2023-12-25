İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sabiha Gökçen Havalimanı 2. Pist Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün Sabiha Gökçen (Havalimanı), İstanbul Havalimanı ve Antalya Havalimanı'ndan sonra yolcu trafiğinin en çok olduğu 3'üncü havalimanıdır." dedi.

Erdoğan, "Havalimanımız 2021 yılında iç ve dış hatlarda yaklaşık 181 bin uçuş trafiğiyle 25 milyon yolcuyu ağırladı. 2022 yılında bu sayı 31 milyon yolcuya ulaştı." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öne çıkan ifadeleri şöyle:

"Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı yeni pistin de devreye girmesiyle yıllık 85 milyondan fazla yolcuyu ağırlayacak kapasiteye erişecektir."

"Hem Adanalı hem de Mersinli kardeşlerimizin hasretle beklediği Çukurova Havalimanı'nı önümüzdeki ay açmayı hedefliyoruz."

"(Sabiha Gökçen Havalimanı) Bu sene sonunda 37 milyon yolcu ağırlayacak. 2030 yılında ise bu rakam 63 milyona yaklaşacak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölücü hainlere kapı kulu olanlara meydanı bırakmayacağız

"Ne Kandil ve Suriye'deki terör baronlarının ne de bu hainlerin yularını ellerinde tutanların bizi yolumuzdan alıkoymalarına müsaade etmeyeceğiz."

"3-5 oy alacağız diye bölücü hainlere kapı kulu olanlara meydanı asla bırakmayacağız."