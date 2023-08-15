Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti'nin 22 yıl önce bugün, Türkiye'nin siyasi ve ekonomik dönüşümünün öncüsü olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kurulduğunu, ardından "hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını" ve AK Parti'nin, küresel düzeyde siyasi bir marka konumuna geldiğini bildirdi.

AK Parti siyasetiyle, devlet ve milletin buluştuğunu, geçmiş değerlerle gelecek vizyonunun birbirini tamamladığını, "Ben değil, biz" diyen eser ve hizmet siyasetinin hakim hale geldiğini belirten Yılmaz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Partimiz, 21 yıl boyunca insan haklarını, demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü önceleyen bir anlayışla ülkemizin demokratikleşme sürecine büyük katkılar sunmuş, istikrar ve güven ortamında kalkınmamıza yönelik önemli atılımlar gerçekleştirmiştir. Geçtiğimiz 21 yılda, çeşitli alanlarda yaptığımız dönüşümler ve yatırımlarla, vatandaşlarımızın refah seviyesi ve yaşam kalitesi yükselmiştir. Tüm bunların sonucu olarak da sürdürülebilir bir ekonomik büyüme ve kalıcı istihdam artışı, AK Parti vizyonunun somut yansımaları olarak bugün çok daha net bir biçimde toplumun tüm kesimleri tarafından görülmüştür. AK Parti'nin ve hükümetlerimizin benimsediği dış politikayla Türkiye'nin uluslararası platformlardaki etkinliği, küresel ölçekte hissedilir bir biçimde artarak 'Dünya beşten büyüktür' şiarıyla küresel adalet çağrısına dönüşmüştür."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, AK Parti'nin, milleti esas alan siyaset anlayışı, güçlü liderlik, sahip olduğu yetkin kadrolar ve vizyoner yönetim anlayışıyla 21 yıl boyunca girdiği her seçimi açık farkla kazandığını, "milletimiz ile birlikte siyaset" anlayışıyla, 2024 yerel seçimleri başta olmak üzere yeni zaferler kazanacağına inandığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Büyük zorlukların yanı sıra önemli fırsatların da ortaya çıktığı kritik bir dönemde hem Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü siyasi liderliği hem de bu liderliğin tezahürü olarak kurulan AK Parti'nin ve ürettiği siyasetin Türkiye'nin geleceği için taşıdığı anlamın farkında olarak, AK Parti'nin 22. kuruluş yıl dönümünü gururla kutluyorum. Millete yeni eser ve hizmetler kazandırma, demokrasi ve kalkınma yolunda nice yıllara."

AA