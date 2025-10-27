ANKARA (AA) - AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'en büyük eserim' dediği Cumhuriyet'in 102. yılı kutlamaları kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da, Avrasya Oda Orkestrası eşliğinde 'Türk Valsleri ve Cumhuriyet Şarkıları' konseri müzikseverlerle buluşacak.

Konserde, duayen keman sanatçısı Cihat Aşkın ve bariton Teyfik Rodos, müzikseverlere Cumhuriyet coşkusunu yaşatacak.

Aryalar ve türkülerle kutlanacak

Ankara Devlet Opera ve Balesi, Opera Sahnesi'nde de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu ve Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğünce organize edilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel konser verilecek.

Albay Bülent Yüksel'in yönetiminde, soprano Ezgi Biçici, mezzosoprano Hatice Zeliha Tunçyürek, tenor Şenol Talınlı, bariton Kamil Kaplan'ın eserler seslendireceği konserde, sevilen operalardan aryalar ile Drama Köprüsü, Bülbülüm Altın Kafeste eserleri başta olmak üzere seçkin bir repertuvar sunulacak.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da (CSO) şef Cemi'i Can Deliorman yönetiminde 30-31 Ekim'de 'Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri' verecek.

Misafir koroların da sahnede olacağı ve iki gün Başkentlilere sunulacak konserde, Türk müzik repertuvarının bilinen ve sevilen marşları seslendirilecek.

Çankaya Belediyesi Atatürk Sanat Merkezi'nde ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri'nde, Hakan Aysev sahne alacak.

Muhabir: Yasemin Kalyoncuoğlu