Haber: Damla Oya Erman

Ancak, denizlerde hoşgörüsüz davranışlar ve kötü görgü tüm bu rüyaları kabusa dönüştürebilir. Tatilinizi ve diğer yolcuların tatilini mahvedebilecek bazı kötü davranışları ve nedenlerini inceleyelim.

Yanlış adımla başlamayın

Bir yolcu gemisi tatili, limandan ayrılmadan önce bile yanlış bir nota başlayabilir. Geç kalmak, düzensiz ve sabırsız davranmak, yolculuğun tüm seyrini olumsuz etkileyebilir. İnternet sitesi Manor of Manners'ın sahibi Maryanne Parker, "Kendi kalkışımız için zamanında olmak çok önemli. Tüm belgelerimizin sunulmaya hazır olduğundan emin olmalıyız. Sabır önemli bir bileşendir" diyor.

Zamanın önemi geminin hareket ettiği diğer anlarda da geçerli. Sahil gezileri gibi diğer etkinliklere katılırken de zamanında olmalısınız. Parker, "Bir grupla birlikteysek, geç kalmamamız ve hiçbir belgeyi unutmadığımızdan emin olmalıyız" diyor.

Şezlong savaşları

Bir yolcu gemisinin güvertesinde güneşin ve denizin tadını çıkarmak, birçok kişi için klasik bir deneyimdir. Ancak, bu alan, saygısız davranışların yaygın olduğu bir yer haline gelebilir. "Bir şezlong hırsızı olmayın. Kruvaziyerlerdeki en büyük şikayetlerden biridir" diyor Nick Leighton. Bu durum, bazı yolcuların güneşin doğuşuyla güverteye fırlayarak şezlongları örtüp ardından saatlerce ortadan kaybolmaları anlamına gelir.

Ancak bekleyin, kruvaziyer şirketlerinin şezlongları korumak için kuralları yok mu? Elbette var. Örneğin, Carnival, 40 dakikadan fazla ayrıldığınızda eşyalarınızı kaldırma politikasına sahiptir. Ancak Leighton, "Kruvaziyer şirketleri, kendi kurallarını çok iyi uygulamıyorlar gibi geliyor," diyor.

Leighton, bu durumun denizcilik çatışmaları için bir reçete olduğunu söylüyor. "Bu yükü yolcunun bu kuralı uygulamaya çalışmasına koymak gerçekten zor. ... Birisinin sandalyesinden eşyalarını çıkarmayı önermem. Bu kişinin geri gelmesi gerektiğinde gerçekten garip olacak" diyor Leighton. Bunun yerine, bir gemi görevlisine bildirin.

Seyahat etme şakası yapmayın

Bir yolcu gemisinin barda uzun bir masada oturan bir grup insan. Gemi üzerinde nezaket ihlali olabilir. Angel Wilson, bir kruvaziyer uzmanı olarak, bir gemi üzerinde rahatsız edici bir olay hakkında CNN Travel'a e-posta yoluyla bilgi verdi: "Bir grup insan gemideki bir bar mekanının uzun bir masasında oturuyordu ve sarhoş bir İskoç, yanımıza gelip 'Gerçek İskoçların eteklerinin altında ne giydiklerini görmek ister misiniz?' diye sordu. Ardından, önünden bize doğru bakacak şekilde ceketini sıyırdı" dedi.

Denizcilik ve seyahat görgüsü uzmanları, gemilerde hoşgörüsüz, kültürsüz ve kesinlikle kabul edilemez davranışları görmüşlerdir. Aşağıda, yolcuların kaçınması gereken (ve örnek alması gereken) birçok kötü davranışı paylaşan bu uzmanlar, gemi seyahatinin nasıl daha keyifli hale getirilebileceği hakkında bilgi veriyorlar.