Diyarbakır'da ihalesi tamamlanan 6 bin 40 konutun yanı sıra vatandaşların ihtiyacının karşılanacağı sosyal donatıların yapımı 7/24 şeklinde sürüyor.

TOKİ konutlarının yapımı ile ilgili bilgi veren TOKİ İnşaat Uzmanı Kürşat Gedikoğlu evler hakkında bilgi verirken, depremzedeler için Oğlaklı Mahallesi'ndeki çalışmaların 7/24 devam ettiğini söyledi. Vatandaşların kullanımı için sosyal alanlar, yürüyüş yolları, spor sahaları ve çocuk oyun parklarının olduğunu da söyleyen Gedikoğlu, "Oğlaklı Mahallesi'nde 5 etaptan oluşan 6 bin 40 konutun yapılması hızla devam ediyor. Çermik ilçesinde ise 238 konutun yapımına başlandı. Radye temel üzeri tünel kalıp kullanılarak inşa edilen evler, yatay mimariye uygun olarak zemin artı 3 ve 4 kat olarak yapımları hızla sürüyor" dedi.

HABER: BEYZA BETÜL CİHAN