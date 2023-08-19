HATAY AA- Cemiyetin 1. Olağan Genel Kurulu Toplantısı, Millet Bahçesi İstanbul-Hatay Kardeşlik Çarşı'na kurulan prefabrik temsilcilikte yapıldı.
Tek aday olan mevcut başkan Hikmet Otuzbir'in yeniden seçildiği kongrede, 6 Şubat'taki depremlerde ölen gazeteciler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Toplantıda, afette evinin bulunduğu binanın yıkılması sonucu eşi Ayşen (30) ve 5 aylık bebeği Eylül Lina ile yaşamını yitiren Burak Milli'nin (31) adının toplantı salonuna verilmesi kararlaştırıldı.
Depremde eşi ve 2 çocuğuyla hayatını kaybeden gazeteci İzzet Nazlı'ya da sembolik onursal başkanlık verildi.
Hikmet Otuzbir, vefat eden gazetecilerin ailelerinin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.