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Hikmet Otuzbir, vefat eden gazetecilerin ailelerinin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Depremde eşi ve 2 çocuğuyla hayatını kaybeden gazeteci İzzet Nazlı'ya da sembolik onursal başkanlık verildi.

Toplantıda, afette evinin bulunduğu binanın yıkılması sonucu eşi Ayşen (30) ve 5 aylık bebeği Eylül Lina ile yaşamını yitiren Burak Milli 'nin (31) adının toplantı salonuna verilmesi kararlaştırıldı.

Tek aday olan mevcut başkan Hikmet Otuzbir'in yeniden seçildiği kongrede, 6 Şubat'taki depremlerde ölen gazeteciler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

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