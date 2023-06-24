Gaziantep

İslahiye'de yaşayan öğretmen Mustafa ve Zehra Şişman çiftinin çocuklarından Rengin Şişman 2017'de yapılan o dönemdeki adıyla Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavındaki tüm soruları doğru cevaplayarak başarı elde etti.

Rengin Şişman'ın kardeşi Ömer Baran Şişman da Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 2023 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 4 Haziran'da yapılan merkezi sınavdan 500 tam puan aldı.

LGS'den tam puan alan Ömer, depremler nedeniyle ailesiyle birlikte Şanlıurfa'ya giderek akrabalarının yanında yaşamaya başladı. Burada kısa süre kalan Ömer, ailesinin Mardin'deki KYK yurduna taşınmasıyla sınavlara çalışamadı.

Bir süre sonra İslahiye'de bulunan konteyner kente yerleşen Ömer, konteyner içerisinde günde 7-8 saat ders çalışıp LGS'den tam puan alarak başarı elde etti.

Ömer Baran Şişman, AA muhabirine, ablasının daha önce sınavda birinci olması dolayısıyla rekabete girerek kendisinin de bu doğrultuda çalıştığını söyledi.

"Krizi fırsata çevirdim"

Birinci olmayı kafasına koyduğunu anlatan Şişman, şöyle konuştu:

"Ne olursa olsun her zaman kitaplarımla bir dostluk kurdum. Boş zamanlarımda sürekli oturup ders çalıştım. Arada sırada mola veriyordum ama boş işlerle uğraşmıyordum. Hemen geri derslerime dönüyordum. Aslında bu da birinci olmamda etkili oldu. Konteyner çok rahat bir ortam değildi ama aslında ders çalışmak için çok uygun bir ortamdı. Çünkü orası çok sessiz bir yerdi. Günde 7-8 saat rahat rahat çalışabiliyordum. Normal şartlarda günde 5-6 saat çalışıyorum. Konteynerdeki sessizlik, bu sakin ortam bana daha fazla ders çalışma olanağı kazandırdı, krizi fırsata çevirdim."

Ömer Baran, depremlerden sonra ders çalışmanın kendisini zorladığını, bu süreçte sürekli yer değiştirdiklerini, sınavda tam puan aldığı için gururlu olduğunu sözlerine ekledi.

Ömer'in ablası Rengin Şişman da 2017'de yapılan Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavından tam puan aldığını, 2021'de yapılan YKS'de de Türkiye 667'ncisi olduğunu dile getiren Rengin, aldığı sonuçla Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde eğitimini devam ettirdiğini söyledi.

Kardeşi Ömer'in çalışkan bir öğrenci olduğunu söyleyen Rengin, "Kendisinin benden daha zeki olduğunu da düşünüyorum. Çok azimli bir çocuk ve motivasyonu asla düşmüyor. Hani kendisi her zaman hani böyle bir odaklanıp o odaklandığı şeyi yapmak konusunda hiçbir zaman sıkıntı yaşamadı şu zamana kadar. Zaten çok da zeki bir çocuk. Hani birazcık içe dönük ama çok zeki bir çocuk. LGS'de tam puan almasını bekliyorduk. Hiçbir zaman başarı konusunda benim altımda kalmadı. Her zaman hatta benden daha üst bir başarı düzeyine de sahip oldu. Kendisiyle çok gurur duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

AA