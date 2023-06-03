İstanbul

Nef Stadı'nda oynanacak derbide gözler, bu sezon gösterdikleri performansla taraftarlarını memnun eden iki önemli isimde olacak.

Sezonu şampiyon tamamlayan ev sahibi Galatasaray, Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Fenerbahçe ise kariyerinin en iyi sezonunu yaşayan Enner Valencia ile gol bulmayı hedefleyecek.

Icardi çok formda

Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi, özellikle son dönemde çok formda bir görüntü sergiledi.

Sezon başından itibaren gösterdiği performansla takımına büyük katkı veren Arjantinli golcü, 23 maçta toplam 21 kez rakip fileleri havalandırdı.

Sarı-kırmızılıların oynadığı son 5 müsabakanın tamamında gol sevinci yaşayan 30 yaşındaki oyuncu, bu bölümde 8 kez gol sevinci yaşadı.

Icardi, Kadıköy'de oynanan derbide de 1 gol bulmayı başarmıştı.

Kerem ve Gomis diğer golcüler

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin ardından en golcü isimler Kerem Aktürkoğlu ve Bafetimbi Gomis oldu.

Kerem, bu sezon toplamda 9 gol kaydetmeyi başarırken, çoğunlukla yedek kalan Bafetimbi Gomis ise 8 gol buldu.

Tecrübeli golcü Gomis, özellikle son dakikalarda attığı gollerle sezon başında takımına önemli puanlar kazandırmıştı.

Fenerbahçe'de Valencia kariyer sezonunu yaşıyor

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu forveti Enner Valencia, bu sezon gol yollarında çok etkili bir performans ortaya koydu.

Ligde 30 maçta 29 golle krallıkta lider durumda bulunan tecrübeli golcü, sarı-lacivertlilerin tarihine de geçmeyi başardı.

Fenerbahçe'nin 28 golle bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncusu olan Alex de Souza'yı geride bırakan 33 yaşındaki oyuncu, 29 gollü Aykut Kocaman'ın rekorunu da egale etti.

Valencia, derbide gol atması durumunda Fenerbahçe'nin bir sezonda en fazla gol atan ismi olarak tarihe geçecek.

Valencia'nın en büyük destekçisi Batshuayi

Fenerbahçe, bu sezon golcülerinden önemli bir katkı almayı başardı.

Teknik direktör Jorge Jesus'un çift forvetli sisteminde gol yollarında etkili olan sarı-lacivertlilerde Enner Valencia'nın yanı sıra Michy Batshuayi de attığı gollerle ön plana çıktı.

Sezon içerisinde uzun süreli bir sakatlık yaşamasına rağmen 12 gol bulmayı başaran Batshuayi, Valencia'nın ardından takımı adına en golcü isim oldu.

Fenerbahçe ve Galatasaray bu sezon devrelerin son bölümünde golcü

Nef Stadı'nda oynanacak derbiye ev sahipliği yapacak Galatasaray, attığı gollerin yarısından fazlasını ilk yarının son 15 dakikası ile ikinci yarının son 15 dakikasında kaydetti.

İkinci yarının ortasında en kısır dönemini yaşayan sarı-kırmızılılar, kalesinde en fazla golü ise ilk yarının orta bölümünde gördü.

Konuk Fenerbahçe ise maçların son 15 dakikasında gol yollarında çok etkili olurken, ilk yarının başında ve sonunda kalesini gole kapatmayı bildi.

Soyunma odasına gol sevinciyle giden Galatasaray, son bölümde de etkili

Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, ligden çekilen ve 3-0 hükmen kazandığı Gaziantep FK maçı dışında bu sezon rakip fileleri 74 kez havalandırdı.

Sarı-kırmızılılar, söz konusu gollerin yarısından fazlasını (38) ilk yarının son 15 dakikası ile maçın son 15 dakikalık bölümlerinde kaydetti.

Rakip filelere 31 ila 45. dakikalar arasında 17 gol bırakan Galatasaray, en etkili performansına ise 76 ila 90. dakikalar arasında imza attı ve bu bölümde 21 gol bulmayı başardı.

Galatasaray, maçların diğer bölümlerinde ise 36 gol buldu.

Golleri de aynı bölümde yedi

Galatasaray, gol yollarında en etkili olduğu bölümde kalesini gole kapatmakta ise zorlandı.

Bu sezon şu ana dek ligde en az gol yiyen takım konumunda bulunan sarı-kırmızılılar, kalesinde 27 gol gördü.

Gollerin 16'sını ilk yarının ve maçın son 15 dakikalarında yiyen Galatasaray, kalan 60 dakikalık bölümde ise sadece 11 gole engel olamadı.

Fenerbahçe, son 15 dakika çok etkili

Derbide konuk Fenerbahçe ise maçlarının son 15 dakikalık bölümünde çok etkili bir performans ortaya koydu.

Bu sezon hükmen 3-0 kazandığı Atakaş Hatayspor maçı hariç geride kalan maçlarda 81 gol kaydeden Fenerbahçe, 26 golünü 76-90 arasında atmayı başardı.

Fenerbahçe, en kısır dönemini ise maçların ilk 15 dakikalık bölümünde 9 golle yaşadı.

İlk yarılarda gol yemiyor

Fenerbahçe, bu sezon savunma anlamında maçların ilk yarılarında oldukça etkili bir grafik ortaya koydu.

Toplamda kalesinde 39 gol gören sarı-lacivertliler, bunların sadece 9'unu ilk yarılarda yedi.

Maçın ilk 15 dakikası (2) ile ilk yarının son 15 dakikasında (1) toplamda sadece 3 gole izin veren sarı-lacivertliler, en fazla gole ise maçın son 15 dakikasında (13) engel olamadı.

AA