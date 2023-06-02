İstanbul

İki takım arasında son 10 sezonda oynanan 21 derbide Galatasaray 16 kez ağları havalandırdı, Fenerbahçe ise rakibine aynı sayıda golle karşılık verdi. Bu müsabakalarda atılan 32 golün 26'sını yabancı futbolcular, 6'sını ise Türk oyuncular kaydetti. Bu dönemde iki takımın da 13'er golünü yabancı, 3'er golünü ise Türk oyuncular filelere gönderdi.

22 yabancı oyuncu gol attı

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son 10 sezonda yapılan derbilerde 22 yabancı oyuncu gol sevinci yaşadı.

İki takım arasında 2013-2014 sezonunda oynanan ilk maçtan bu yana yapılan 21 derbide sarı-lacivertlilerden 12, sarı-kırmızılılardan 10 yabancı oyuncu skoru değiştirdi.

Söz konusu dönemde Fenerbahçe'den 3, Galatasaray'dan da 2 Türk futbolcu rakip fileleri havalandırdı.

İki takımın mevcut kadrolarında 6 futbolcu rekabette daha önce gol sevinci yaşadı. Fenerbahçe'den Miguel Crespo, Miha Zajc ve Serdar Dursun, Galatasaray'dan da Kerem Aktürkoğlu, Sergio Oliveira ve Mauro Icardi daha önceki derbilerde ağları havalandırdı.

AA